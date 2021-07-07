HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kuzeninin ve ablasının eşleriyle birlikte oldu! Canlı yayında ateş püskürdü

Kuzeninin ve ablasının eşleriyle birlikte oldu! Canlı yayında ateş püskürdü

07.07.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kuzeni ile ablasının kocalarını ellerinden aldığı öne sürülen G.K.’ye ablası canlı yayında ateş püskürdü.

Kuzeninin ve ablasının eşleriyle birlikte oldu! Canlı yayında ateş püskürdü

Canlı yayında açıklamalarda bulunan abla E.G. söyledikleriyle herkesi şoke etti. Abla E.G., televizyon programına canlı bağlanarak yaşananları anlattı.

E. G.’nin kız kardeşi hakkındaki iddiaları herkesi şaşkına çevirdi. 3 yıl önce kız kardeşinin kızının yuvasını yıktığını söyleyen E.G., olayı nasıl anladığını anlattı. “Kızım bana geldiğinde kardeşimi görüntülü arıyorum oteldeyim diyor telefonunu açmıyor” dedi. “ Eşim önce kızının yuvasını yıkmış, onu evde istemiyorum” dedi. Ama sonra bana bunu nasıl yapar “ sözleriyle isyan etti.

Yaşanan olayın ardından kardeşini annesinin hatırına affettiğini söyleyen abla iddiaya göre bu kez de kız kardeşi ve eşi tarafından aldatıldı. Kardeşi yaşananları itiraf ederken eşinin yalanladığını söyledi. E.G., kardeşi ve eşi için “Gereken cezaları almalarını istiyorum” dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar'da akılalmaz olay! Daire satın aldılar, hayatlarının şokunu yaşadılarAvcılar'da akılalmaz olay! Daire satın aldılar, hayatlarının şokunu yaşadılar
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Çocuk parkında dehşet! Bıçakla katlettiÇocuk parkında dehşet! Bıçakla katletti
Anahtar Kelimeler:
canlı yayın Adana Aldatma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Maşallah helal olsun

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.