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  4. Aldatıldığını iddia eden kadın çileden çıktı... Evde tartıştığı eşinin cinsel organını bıçakladı!

Aldatıldığını iddia eden kadın çileden çıktı... Evde tartıştığı eşinin cinsel organını bıçakladı!

17.01.2025 12:24
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.01.2025 12:24
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Kendisini aldattığını iddia ettiği eşi D.D.'nin telefonundan “Karımı çok kez aldattım. Pişman değilim çünkü suratına pişkin pişkin bakabiliyorum” paylaşımı yaptı. Paylaşım üzerine evde hengame çıktı. Çıkan hengamede kayınvalidesi ve eşi tarafından darp edilen kadın, eline aldığı bıçakla kocasının cinsel organını bıçakladı.

İstanbul’da yaşayan ve 7 ve 12 yaşlarında iki kız çocuğu bulunan 13 yıllık evli çift arasında aldatma iddiasıyla tartışma çıktı. Eşinin kendisini defalarca aldattığını öne süren G.D. isimli kadın, eşi D.D’nin iş telefonunda başka kadınlarla mesajını yakaladı.

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TESTİSLERİNDEN BIÇAKLADI

G.D, olayın ardından iddiaya göre D.D.’nin telefonunu alarak, sosyal medya hesabından “Karımı çok kez aldattım. Pişman değilim çünkü suratına pişkin pişkin bakabiliyorum” paylaşımı yaptı. Olay üzerine evde çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O sırada, G.D.'nin evde bulunan kayınvalidesi de çıkan tartışmaya dahil oldu. G.D. daha sonra, hem kayınvalidesi hem de eşi tarafından darbedilmeye başladığı sırada, mutfağa koşarak eline bıçak aldı. Ardından arbede esnasında G.D. yere düştü. Çıkan arbedede G.D. bıçakla eşi D.D.’yi testisinden yaraladı.

OLAYA ANNELER DE DAHİL OLDU

Üst katta bulunan ve kavga seslerini duyan G’D’nin annesi de olaya dahil olarak, kızının elinden bıçağı aldı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ardından, polislerin incelemesinde 27.5 cm bıçak ile G.D.’nin, D.D’yi yaraladığı belirtildi. D.D.’nin şikayeti üzerine, G.D. 20 Aralık 2024 tarihinde kasten yaralama suçuyla tutuklandı. D.D.’nin tutukluluk sürecinde, avukatı Burak Aylı’nın itirazı sonucunda 25 Aralık 2024’te serbest bırakıldı.

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‘EŞİNİN GÜNLÜK EV KİRALAYARAK, KENDİSİNİ DEFALARCA ALDATMASI ÜZERİNE AİLE İÇİ BİR TARTIŞMA YAŞANIYOR’

G.D.’nin avukatı Burak Aylı, “Müvekkilim, eşinin telefonunu karıştırdığında, uzun yıllardır aldatıldığını öğreniyor. Eşinin çalıştığı ilçede günlük ev kiralayarak, kendisini defalarca aldatması üzerine aile içi bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışmada müvekkilim eşi tarafından darbediliyor. Darp seslerini duyan adamın annesi de aşağı inerek olaya dahil oluyor. Bunun üzerine olay daha da büyüyerek kavgaya dönüşüyor. Müvekkilim bu kez de kayınvalidesi ve eşi tarafından darbediliyor. Müvekkilim de bu esnada kendisini korumak için eşine bir küllük fırlatıyor. Küllük karşı tarafın omzuna isabet ediyor. Ardından karşı taraf darbın şiddetini artırarak devam ediyor. Müvekkilim de kendini kurtarmak için mutfağa koşuyor. Mutfaktan bir bıçak alıyor. Kavga tekrar devam ediyor. Bunun üzerine müvekkilim yere düşüyor, kocası ve kayınvalidesi tarafından darbı devam ediyor. Müvekkilim de canını kurtarmak için bıçağı üstün körü sallıyor. Bıçak bu esnada kocasının cinsel bölgesine denk geliyor. Burada adamın testisinde bir kesi oluşuyor. Müvekkil kadının kendisiyle aynı evde yaşayan annesi de olaya dahil olarak, kızının elinden bıçağı alıyor” dedi.

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‘MÜVEKKİLİM, ADALETİN TECELLİ ETMESİYLE, HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ’

Hastaneye kaldırılan D.D'nin olay ardından karakola giderek şikayetçi olduğunu bildiren Aylı, “Daha sonra olay yargıya intikal ediyor. Hastane tarafından düzenlenen rapor ile olay savcılığa bildiriliyor. Savcılık soruşturmayı genişletiyor. Müvekkilimizin tutukluluk talebiyle, savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk ediliyor. Maalesef katıldığımız duruşmada, ‘hukuka uygunluk’ hallerinden, ‘meşru müdafa’ durumu gözetilmeden ve ‘daha az cezayı gerektiren haksız tahrik’ hükümleri gözetilmeden hukuka aykırı biçimde tutuklanmıştır. Müvekkilim, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk ediliyor. Salı günü yaptığımız itiraz neticesinde; çarşamba günü müvekkilim, adaletin tecelli etmesiyle, hukuka uygun şekilde tahliye ediliyor. Savcılık soruşturması devam ediyor. Müvekkilimin herhangi bir kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığından, olaya ilişkin soruşturma kapsamında tekrar tutuklanacağını düşünmüyoruz. Umuyoruz ki adalet tekrar tecelli edecek” diye konuştu.

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AVUKAT AYLI: "ŞU AN BİRLİKTELER. UMUYORUM Kİ ARALARINDA HERHANGİ BİR SORUN VE KAVGA TEKRAR YAŞANMAYACAKTIR"

Savcılık soruşturmasının hala devam ettiğini belirten Aylı, “Savcılığın olayı iddianameye dönüştürüp, mahkemeye sevk etme ihtimali yüksek. Fakat biz mahkemenin de hukuka uygun şekilde, meşru müdafaa halinin getirdiği, cezasızlık nedeninden ve haksız tahrik hükümlerine dayanarak, bir ceza verilecekse de en alt hadden olmasını bekliyoruz. Öncelikle tabii ki bu aile içi şiddet vakasının en büyük mağduru müvekkilimizin beraat etmesi, beraat etmeyecekse de hakkında verilecek kararın en alt hadden olmasını bekliyoruz. Bu tarz yaralama olaylarında eğer silahla yaralama gerçekleştiyse, her ne kadar şikayetçi taraf şikayetinden vazgeçse de bir kamu davasına dönüşmüş oluyor. Fakat yargı, buradaki hukuka uygunluk hallerini değerlendirip, yine müvekkil için beraat kararı verebilir. Müvekkilimiz şu anda 7 ve 12 yaşındaki iki kız çocuklarının başında, onlara tekrar kavuştu. Şu anda kocasıyla yaşadığı aile evindedir. Müvekkilin tutukluluk sürecinde kayınvalidesi ve annesi çocuklara bakmıştır. Her ne kadar aile içinde ciddi bir şiddet olayı yaşansa da şu an birlikteler. Umuyorum ki aralarında herhangi bir sorun ve kavga tekrar yaşanmayacaktır. Ülkemizde son yıllarda artarak devam eden kadına şiddet vakaları ve aile içi şiddet vakalarının son bulmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Testis Aldatma bıçak cinsel organ mesaj
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