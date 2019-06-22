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Aldatıldığını ortaya çıkaran kocanın 'casus yazılım' cezası bozuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 11:38 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Z.V.

Aldatıldığını ortaya çıkaran kocanın 'casus yazılım' cezası bozuldu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Z.V. (47), eşi M.V.'nin (46) telefonuna kendisini aldattığını düşünerek casus yazılım yükledi. Eşinin komşusuyla birlikte olduğunu ortaya çıkararak boşanma davası açan Z.V.’ye, eşi de ‘Haberleşme gizliliğini ihlal etme’ suçundan dava açtı. Yargılama sonucunda 10 ay hapis cezasına çarptırılan Z.V. hakkındaki karar, istinaf mahkemesinde sanığın bu eyleminin boşanma davasındaki iddialarını ispatlama amacını taşıdığı gerekçesiyle bozuldu.
Gaziemir’de oturan Z.V., aldatıldığını düşünüp, eşi M.V.'nin telefonuna casus program yükledi. Z.V., casus program sayesinde eşinin komşuyla görüştüğünü öğrendi. Z.V., eşinin, görüştüğü kişinin sevgilisi olduğunun anlaşılmaması için kadın adıyla telefonuna kaydettiğini belirledi. Z.V., aldatıldığını söyleyerek eşi M.V. ile tartışmaya başladı. İddiaya göre, Z.V., M.V.'ye hakaret edip, darp etti.
M.V.'nin şikayeti üzerine ‘darp ve hakaret’ iddiasıyla İzmir 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çift aynı zamanda boşanmak için 15. Aile Mahkemesi'nde karşılıklı dava açtı. Davalar sürerken, M.V., telefonuna casus program yükleyen kocası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından, ‘Haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek’ suçlamasıyla hazırlanan iddianame, İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, sanığa bu suçtan 10 ay hapis cezası verdi. Bu ceza, 6 bin lira adli para cezasına çevrildi.
'İDDİALARINI İSPATLAMA AMACI TAŞIYOR'
Z.V.'nin avukatı Abdullah Süer, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ne itirazda bulundu. Dosyayı inceleyen daire, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Mahkeme kararında, sanığın olayda kayıtları üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında herhangi bir delilin bulunmadığını belirtti. Ayrıca sanığın boşanma davasındaki iddialarını ispatlama amacını taşıyan eylemlerinde, hukuka aykırı hareket ettiği bilinci ile davrandığının kabul edilemeyeceğine de kanaat getiren mahkeme heyeti, haberleşmenin gizliliğini ihlal ve kişilerle arasındaki konuşmaların dinlenmesi, kayda alınması suçunun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek, sanığın beraatine karar verdi. Avukat Abdullah Süer, eşinin telefonuna casus program yükleyerek, konuşmalarını dinleyen müvekkili hakkında İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi tarafından verilen beraat kararının, emsal olduğunu ifade etti.
Çiftin boşanma davasının sürdüğü bildirildi.

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Aldatıldığını ortaya çıkaran kocanın 'casus yazılım' cezası bozuldu

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