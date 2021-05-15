Aldatılmayı kabullendi! Khloe Kardashian taşıyıcı anne arıyor!

Gösteri dünyasının en göz önünde ailelerinden birinin üyesi olan Khloe Kardashian, ikinci kez anne olmak için kolları sıvadı. Fakat bu konuda önünde çok büyük bir engel var: Kardashian'ın hamile kalması durumunda kendisi ya da bebeği hayatı tehlikeye girecek.
Kendisini aldatan eski sevgilisi Tristan Thompson ile arayı yeniden ısıtan Khloe Kardashian, kızı True'ya bir kardeş vermek için çaba gösteriyor. Kardashian ile Thompson bunun için de tekrar çaba göstermeye başladı. Tüp bebek denemek isteyen çifti doktorlar kötü bir haber verdi.
Doktorları, Khloe Kardashian'ın ikinci kez hamile kalmasının kendisi için büyük bir risk olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Khloe Kardashian ve Tristan Thompson, taşıyıcı anne seçeneğini değerlendirmeye başladı. Hatta bununla ilgili olarak bu konuda faaliyet gösteren bir ajansla da çalışmaya başladılar. Bu konuda ona en çok yardımcı olabilecek kişilerden biri de kendisi de iki çocuğunu taşıyıcı anne yöntemiyle kucağına alan ablası Kim Kardashian.
Bu konu, seyircisine veda etmeye hazırlanan 'Keeping Up With The Kardashians'ın yeni bölümünde de ele alındı. Khloe Kardashian, sevgilisi Tristan Thompson ile birlikte çıktığı ikinci bebek yolculuğunun bazı ayrıntılarını bu programda da gözler önüne sendi.
Khloe Kardashian ve Tristan Thompson daha sonra online olarak, taşıyıcı anne ile bebek sahibi olmak isteyen ailelere destek veren bir terapist ile görüştü. Onlara, destek vermek için hazır olduğunu anlatan terapist, çifte bazı sorular sordu.
Bu arada terapistin, taşıyıcı annenin beklenmedik sebeplerle hamileliği sona erdirmek isteyebileceğini hatırlatması üzerine Kardashian, bu konuda çekinceleri olduğunu itiraf etti. Sevgilisi Thompson ise onu taşıyıcı annelik sürecine güvenmesi konusunda ikna edeceğini söyledi.
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