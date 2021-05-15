MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aldatılmayı kabullendi! Khloe Kardashian taşıyıcı anne arıyor!

Aldatılmayı kabullendi! Khloe Kardashian taşıyıcı anne arıyor!

15.05.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian ailesinin en küçüğü Khloe Kardashian eğer hamile kalırsa, ya kendisinin ya da bebeğinin hayatı tehlikeye girecek. Bu sebeple Khloe Kardashian ve Tristan Thompson, taşıyıcı anne seçeneğini değerlendirmeye başladı.

Aldatılmayı kabullendi! Khloe Kardashian taşıyıcı anne arıyor!

Gösteri dünyasının en göz önünde ailelerinden birinin üyesi olan Khloe Kardashian, ikinci kez anne olmak için kolları sıvadı. Fakat bu konuda önünde çok büyük bir engel var: Kardashian'ın hamile kalması durumunda kendisi ya da bebeği hayatı tehlikeye girecek.

ALDATMAYI AFFETTİ

Kendisini aldatan eski sevgilisi Tristan Thompson ile arayı yeniden ısıtan Khloe Kardashian, kızı True'ya bir kardeş vermek için çaba gösteriyor. Kardashian ile Thompson bunun için de tekrar çaba göstermeye başladı. Tüp bebek denemek isteyen çifti doktorlar kötü bir haber verdi.

609e615255428432c8b04a3a

HAMİLELİĞİ RİSKLİ

Doktorları, Khloe Kardashian'ın ikinci kez hamile kalmasının kendisi için büyük bir risk olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Khloe Kardashian ve Tristan Thompson, taşıyıcı anne seçeneğini değerlendirmeye başladı. Hatta bununla ilgili olarak bu konuda faaliyet gösteren bir ajansla da çalışmaya başladılar. Bu konuda ona en çok yardımcı olabilecek kişilerden biri de kendisi de iki çocuğunu taşıyıcı anne yöntemiyle kucağına alan ablası Kim Kardashian.

609e615b55428432c8b04a40

PROGRAMDA ANLATTI

Bu konu, seyircisine veda etmeye hazırlanan 'Keeping Up With The Kardashians'ın yeni bölümünde de ele alındı. Khloe Kardashian, sevgilisi Tristan Thompson ile birlikte çıktığı ikinci bebek yolculuğunun bazı ayrıntılarını bu programda da gözler önüne sendi.

Khloe Kardashian ve Tristan Thompson daha sonra online olarak, taşıyıcı anne ile bebek sahibi olmak isteyen ailelere destek veren bir terapist ile görüştü. Onlara, destek vermek için hazır olduğunu anlatan terapist, çifte bazı sorular sordu.

ÇEKİNCELERİ VAR

Bu arada terapistin, taşıyıcı annenin beklenmedik sebeplerle hamileliği sona erdirmek isteyebileceğini hatırlatması üzerine Kardashian, bu konuda çekinceleri olduğunu itiraf etti. Sevgilisi Thompson ise onu taşıyıcı annelik sürecine güvenmesi konusunda ikna edeceğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?Kafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?
Yine yakalandı! Aşk iddiaları alevlendiYine yakalandı! Aşk iddiaları alevlendi
Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklama

Tepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklama

Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Pandemi yaramadı! Bikinili hali olay oldu

Pandemi yaramadı! Bikinili hali olay oldu

Duygu dolu mesaj! Efsane isim Zeki Alasya’nın kızı da ünlüymüş

Duygu dolu mesaj! Efsane isim Zeki Alasya’nın kızı da ünlüymüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.