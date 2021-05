Aldatılmayı kabullendi! Khloe Kardashian taşıyıcı anne arıyor!

PROGRAMDA ANLATTI

Bu konu, seyircisine veda etmeye hazırlanan 'Keeping Up With The Kardashians'ın yeni bölümünde de ele alındı. Khloe Kardashian, sevgilisi Tristan Thompson ile birlikte çıktığı ikinci bebek yolculuğunun bazı ayrıntılarını bu programda da gözler önüne sendi.

Khloe Kardashian ve Tristan Thompson daha sonra online olarak, taşıyıcı anne ile bebek sahibi olmak isteyen ailelere destek veren bir terapist ile görüştü. Onlara, destek vermek için hazır olduğunu anlatan terapist, çifte bazı sorular sordu.

ÇEKİNCELERİ VAR

Bu arada terapistin, taşıyıcı annenin beklenmedik sebeplerle hamileliği sona erdirmek isteyebileceğini hatırlatması üzerine Kardashian, bu konuda çekinceleri olduğunu itiraf etti. Sevgilisi Thompson ise onu taşıyıcı annelik sürecine güvenmesi konusunda ikna edeceğini söyledi.