Aldatma iddiası ile eşini öldüren koca tutuklandı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, eşi Elif Parlakyıldız'ı (45)apartman görevlisi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla öldüren Sait Parlakyıldız (67), tutuklandı.
Önceki gece, Darıca Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak'ta meydana gelen olayda, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Sait Parlakyıldız, eve geldi. Parlakyıldız, evin kapısını yumruklayarak eşinden kapıyı açmasını istedi. Elif Parlakyıldız'ın kapıyı açmaması üzerine tabancasını çıkartarak kapının kilidine ardı ardına ateş etti. Kapı kilidinin bulunduğu yerin kırılmasıyla içeri giren Sait Parlakyıldız, eşine 4 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Elif Parlakyıldız yaşamını yitirdi.
Evinin 200 metre mesafedeki parkta yakalanan Sait Parlakyıldız, gözaltına alındı. Sait Parlakyıldız'ın eşini apartman görevlisi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürdüğü belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sait Parlakyıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elif Parlakyıldız bugün Darıca'da toprağa verilecek.
FOTOĞRAFLI
Rusya Soğuk Savaş'tan bu yanaki en büyük tatbikata hazırlanıyor
Eğlencenin sonu kötü bitti! 2 kız kardeş dehşeti yaşadı
Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum
Her şeyi itiraf etti! ASELSAN'daki üç ayrı listede 900 kişi
Ahmet Hakan'dan Mustafa Balbay'a: Niye öpüp kokluyorsun ki gazeteyi?
ABD uyardı: Cevabımız çok daha güçlü olur!
Kapının arkasını gören şoke oluyor! Çin'de tuvaletler dahi garip
Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı
MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı
Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi
Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır
Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum