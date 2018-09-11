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Aldatma iddiası ile eşini öldüren koca tutuklandı (Arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 13:04 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, eşi Elif Parlakyıldız'ı (45)apartman görevlisi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla öldüren Sait Parlakyıldız (67), tutuklandı.

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, eşi Elif Parlakyıldız'ı (45)apartman görevlisi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla öldüren Sait Parlakyıldız (67), tutuklandı. Önceki gece, Darıca Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak'ta meydana gelen olayda, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Sait Parlakyıldız, eve geldi. Parlakyıldız, evin kapısını yumruklayarak eşinden kapıyı açmasını istedi. Elif Parlakyıldız'ın kapıyı açmaması üzerine tabancasını çıkartarak kapının kilidine ardı ardına ateş etti. Kapı kilidinin bulunduğu yerin kırılmasıyla içeri giren Sait Parlakyıldız, eşine 4 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Elif Parlakyıldız yaşamını yitirdi. Evinin 200 metre mesafedeki parkta yakalanan Sait Parlakyıldız, gözaltına alındı. Sait Parlakyıldız'ın eşini apartman görevlisi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürdüğü belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sait Parlakyıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elif Parlakyıldız bugün Darıca'da toprağa verilecek.

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