Aldatma iddiasıyla yengesini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Alınan bilgiye göre, Kula ’ya bağlı kırsal Topuzdamları Mahallesi'nde yaşayan Ali K. (37), Yortan mevkisindeki kendisine ait tütün tarlasında çalışan ağabeyinin eşi Nazmiye K.'nın (57) yanına gitti.

Yengesi ile tartışan Ali K., yanındaki bıçakla yengesini defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay yerinden kaçan zanlı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak cinayet işlediğini ve teslim olacağını söyledi. Olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta saklanan zanlı, olay yerine gelen jandarma ekiplerine elindeki suç unsuru bıçakla beraber teslim oldu.