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Aldatma şüphesi nedeniyle ağabeyinin karısını vuran şahıs yakalandı

10.02.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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Pendik’te bir şahıs, ağabeyinin 2 çocuklu eşine “aldatma” şüphesi nedeniyle evin içerisinde ateş açarak yaraladı.

Pendik’te bir şahıs, ağabeyinin 2 çocuklu eşine “aldatma” şüphesi nedeniyle evin içerisinde ateş açarak yaraladı. Kocasını aldattığı iddiası nedeniyle kurşunun hedefi olan kadın elinden ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırganın ise kısa sürede yakalandığı öğrenildi.
Olay, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan bir evde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre kocasının, kendisini aldattığından şüphelendiği 2 çocuk annesi N.A. ile kocasının kardeşi Y.A. arasında tartışma çıktı. Y.A., ağabeyini aldattığından şüphelendiği kadına evin içerisinde tabanca ile ateş açtı. Silahtan ateşlenen kurşun, N.A.’nın hem eline hem de bacağına isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden hızla kaçarken yaralı kadın ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan silahlı saldırganın, polisin çalışması sonucu kısa sürede silahla beraber yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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