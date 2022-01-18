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Aldatma şüphesiyle 2 kişiyi öldürdü: Kuzenim sırıtınca kendimi kaybettim, karımın bunu yapması...

18.01.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta eşinin kendisini aldattığından şüphelenip, dedikoduları sorduğu kuzeni Sercan Kılıç ile arkadaşı Ferdi Gebedek'i öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Ali Kılıç "Ferdi, Sercan'a gerçekleri söylemesini istedi. Sercan cevap vermeyerek sırıtmaya başladı. Ferdi'nin söylediklerini inkar etmeyip, kabullenme anlamında sırıtınca kendimi kaybettim. Pişmanım. Keşke kendi kafama sıksaydım" dedi. Tutuklanan Ali Kılıç hakkında 2'şer kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aldatma şüphesiyle 2 kişiyi öldürdü: Kuzenim sırıtınca kendimi kaybettim, karımın bunu yapması...

Olay, geçen yıl 25 Mayıs'ta Birlik Mahallesi, Ulubatlı Hasan Sokak'ta meydana geldi. Maden işçisi Ali Kılıç, kuzeni Sercan Kılıç ile arkadaşı Ferdi Gebedek ile otomobilde tartıştı. Ali Kılıç, tabancasıyla Sercan Kılıç ve Ferdi Gebedek'e ateş etti. Sercan Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Ferdi Gebedek ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Ali Kılıç, 500 metre uzaklıktaki evinin önünde eşi N.K.'yi darp etti. N.K. komşularına sığınırken, Ali Kılıç polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklanan Ali Kılıç hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2'şer kez müebbet hapis cezası istemiyle ve eşi N.K.'ye karşı da 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

''EŞİMİN BUNU BİLMESİ...''

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin ardından tutuklu sanık Ali Kılıç, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Kılıç'ın yanı sıra eşi N.K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Ali Kılıç, N.K. ile 5 yıldır evli olduklarını söyledi. Ali Kılıç, eşinin sosyal medya hesabında gördüğü bir mesajın ardından içine aldatılma kuşkusu düştüğünü belirterek "Bir zaman sonra Ferdi ve Sercan ile İstanbul'a gittik. Israrları üzerine eğlence kulübünde eğlendik. Zonguldak'a döndüm ancak onlar orada kaldı. Bir hafta sonra eşimle tartışırken bu konuyu açtı. Bunu bilmesi, onlarla görüştüğünü kanıtlıyordu" dedi.

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''DEDİKODULARI SORMAK İÇİN DÜKKANA GİTTİM''

Eşinin kendisini aldattığına yönelik duyumlar aldığını anlatan Kılıç "İçim rahat değildi. Eşimle bu yüzden sürekli kavga ediyordum. Hatta eşimle gezmek için İstanbul'a gittik. 15 gün kaldık ve yeni sayfa açalım dedik. İçkiyi, uyuşturucuyu bırakacağımı söyledim. Hatta bir süre bir şey içmedim. Psikoloğa da gittim. Olay günü, çıkan dedikoduları sormak için Ferdi'nin dükkanına gittim. Dükkan kalabalık olduğu için aracına bindik ve bizim mahalleye doğru gitmeye başladık" diye konuştu.

''KEŞKE KENDİ KAFAMA SIKSAYDIM''

Ferdi Gebedek ile birlikte Sercan Kılıç'ı almaya gittiklerini söyleyen Kılıç "Aracın arka sağ koltuğunda oturuyordum. Sercan da yanımdaydı. Ferdi, Sercan'a gerçekleri söylemesini istedi. Sercan cevap vermeyerek sırıtmaya başladı. Ferdi'nin söylediklerini inkar etmeyip, kabullenme anlamında sırıtınca kendimi kaybettim. Pişmanım. Keşke kendi kafama sıksaydım" dedi.

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Mahkemede ifade veren eşi N.K. ise aldatma iddialarını kabul etmedi. Eşini aldatmadığını söyleyen N.K., uyuşturucu etkisiyle aklında bu tarz düşünceler geçtiğini belirtti. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Aldatma
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