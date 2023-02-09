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Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? İşte 9 Şubat Perşembe ATV yayın akışı

09.02.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldatmak yeni bölüm bu akşam ekrana gelip gelemeyeceği merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkez üslü depremler sonrasında ülkede yaşanan durum nedeniyle diziler yeni bölüm yayınlarına ara vermişti. Peki Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? İşte 9 Şubat Perşembe ATV yayın akışı

Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? İşte 9 Şubat Perşembe ATV yayın akışı

Aldatmak dizisi ATV'nin en sevilen yapımlarından birisi. Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun başrolde olduğu dizide bir aile hikayesi anlatılıyor. Sevilen dizinin yeni bölüm ATV'nin 9 Şubat yayın akışında yer almadı. Peki Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

ALDATMAK BU AKŞAM VAR MI?

Perşembe günlerinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Aldatmak dizisi ATV'nin bugünkü yayın akışında yer almıyor. Yaşanan depremler sonrasında bütün televizyon kanalları deprem özel programları yapıyor.

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Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun başrolleri paylaştığı Aldatmak dizisinin bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak.

ALDATMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aldatmak dizisi yeni bölümünün bu akşam yayınlanmayacağının öğrenilmesiyle yeni bölüm ne zaman olacak aramaları sıklaştı.

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Yayın tarihiyle ilgili net bir bilgi olmasa da dizinin, haftaya kaldığı yerden yeni bölümleriyle devam etmesi bekleniyor.

ATV 9 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

9.08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Deprem Özel

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Deprem özel

19.00 ATV Ana Haber

21.00 Nihat Hatipoğlu ile Deprem Öze

23.00 Deprem Özel

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