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Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizinin yıldızıymış...

03.01.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asena Girişken başrolde Vahide Perçin, Ozan Çim, Mustafa Uğurlu gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinde Yeşim rolüne hayat veriyor. Yeşim rolü ile oyunculuk kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan Asena Girişken'in sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. Meğer erkek arkadaşı, reyting rekortmeni o dizinin yıldızıymış...

Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizinin yıldızıymış...

‘’Çember’’, ‘’Aşk Yeniden’’ , ‘’İstanbullu Gelin’’ gibi dizilerde rol alan Asena Girişken'in yıldızı, Aldatmak dizisinde hayat verdiği Yeşim rolüyle parladı. Sosyal medyada da takip edilen isim haline gelen Asena Girişken, Kardeşlerim dizisinin oyuncusuyla sevgiliymiş...

ERKEK ARKADAŞI BAKIN KİM ÇIKTI

Asena Girişken, Kardeşlerim dizisinde Sarp Yılmaz karakterine hayat veren Atakan Özkaya ile sevgiliymiş.

Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizinin yıldızıymış...

İkili, sosyal medyada birlikte sık sık pozlarını paylaşıyor.

Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizinin yıldızıymış...

1992 doğumlu 30 yaşındaki Asena Girişken oyunculuğa 14 yaşındayken başladı.

Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizinin yıldızıymış...

Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra asistanlık, idari görev gibi işleri yürüttü.

Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizinin yıldızıymış...

Tiyatro ve kamera önü oyunculuğu deneyimi olan Asena Girişken, halen yayınlanmakta olan Aldatmak dizisinde rol alıyor.

Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizinin yıldızıymış...

İşte Asena Girişken'in Instagram pozları...

Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizinin yıldızıymış...

Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizinin yıldızıymış...


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