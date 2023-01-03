Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizinin yıldızıymış...

‘’Çember’’, ‘’Aşk Yeniden’’ , ‘’İstanbullu Gelin’’ gibi dizilerde rol alan Asena Girişken'in yıldızı, Aldatmak dizisinde hayat verdiği Yeşim rolüyle parladı. Sosyal medyada da takip edilen isim haline gelen Asena Girişken, Kardeşlerim dizisinin oyuncusuyla sevgiliymiş...

ERKEK ARKADAŞI BAKIN KİM ÇIKTI

Asena Girişken, Kardeşlerim dizisinde Sarp Yılmaz karakterine hayat veren Atakan Özkaya ile sevgiliymiş.

İkili, sosyal medyada birlikte sık sık pozlarını paylaşıyor.

1992 doğumlu 30 yaşındaki Asena Girişken oyunculuğa 14 yaşındayken başladı.

Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra asistanlık, idari görev gibi işleri yürüttü.

Tiyatro ve kamera önü oyunculuğu deneyimi olan Asena Girişken, halen yayınlanmakta olan Aldatmak dizisinde rol alıyor.

İşte Asena Girişken'in Instagram pozları...



