Aldattığı eşini geri kazanmak için bu dövmeyi yaptırdı!

Karısını aldatan adam, hatasının bedelini ağır bir şekilde ödedi. Sosyal medyada yayılan posta göre adam, eşinin kalbini tekrar kazanmak için tüm göğsüne bir dövme yaptırdı.

Eşi ile kendisi arasında yapılan bir sözleşmeyi andıran dövmede, çapkın kocanın geçmişte yaptığı hataları yer alıyor.

Dövmede yer alan mesaj ise şöyle;

Ben Jose. Bu dövmeyi evliliğimizde neden olduğum acı ve ıstırap sonucu eşimin güvenini tekrar kazanmak için gönüllü olarak 2 Ocak 2019’da yaptırıyorum. Ben yalancı, manipülatör, sadakatsiz, sahtekar ve saygısız biriyim”

Dövme, Ocak 2019’da yapıldığı söylense de fotoğraflar sosyal medyada henüz yayıldı. Fotoğrafı gören birçok sosyal medya kullanıcısı benzer bir şey yapmayacaklarını söylerken bazı kullanıcılar konuyla ilgili espirili yorumlarda bulundu. Bir kullanıcı “Jose’nin eşine saygısı yoktu. Ama şu an kendisine de saygısı kalmadı. Kahretsin!” sözleriyle yorumda bulundu.

Birçok kişi dövmenin inanılır gibi görünmediğini söylerken, bazıları da yazı tipinin iğne ile çizilemeyecek kadar keskin göründüğüne dikkat çekti.

Bir kullanıcı “Kesinlikle bu Photoshop. Dövmedeki harflerin etrafında tuhaf bir pikselleşme var” dedi.

