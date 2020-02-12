Aldattığı iddiasıyla boğazı kesilip, 5 yerinden bıçaklamıştı! Oya Aydoğdu dehşet anlarını anlattı

Olay, geçen yıl 10 Ekim'de meydana geldi. Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde oturan Poyraz Çavdar, boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Oya Aydoğdu'nun kendisini aldattığından şüphelendi. Polat Çavdar, internetten indirdiği bir takip programını Oya Aydoğdu'nun cep telefonuna yükledi. Oya Aydoğdu'nun cep telefonunu inceleyen Çavdar, eski eşinin sık sık bir numarayla görüştüğünü belirledi. Poyraz Çavdar, zorladığı Oya Aydoğdu'nun, Gökhan K. ile görüştüğünü öğrendi. Poyraz Çavdar, daha sonra eski eşinin boğazını kesti, çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladı.

Çavdar, ardından Gökhan K.'nin iş yerine gitti. Gökhan K.'yi iş yerinde göğsünden ve ellerinden bıçaklayan Poyraz Çavdar, otomobiliyle Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Poyraz Çavdar, tutuklanırken tedavileri tamamlanan Oya Aydoğdu ve Gökhan K. taburcu oldu.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklu sanık Poyraz Çavdar dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Poyraz Çavdar, mağdur Oya Aydoğdu, Gökhan K. ve taraf avukatları katıldı. Oya Aydoğdu duruşma başlamadan sanık ile yüz yüze gelmek istemediğini belirterek, dışarıda beklemeyi tercih etti. Poyraz Çavdar suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben hiç bir şekilde ne Gökhan, ne de Oya'ya karşı öldürme niyetiyle hareket etmedim. Her ikisine karşı yaralamaya da niyet etmedim" dedi.