HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı! 17 yıllık eşini vahşice öldüren çiğ köfteciyle ilgili yeni gelişme

Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı! 17 yıllık eşini vahşice öldüren çiğ köfteciyle ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 15:40 | Son Güncelleme

Ankara'da eşinin kendisini aldattığından şüphelenen çiğ köfteci İbrahim Köksal, karısı Sibel Köksal'ı telefon kablosuyla boğarak ve ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü. Hazırlanan iddianamede eşini, gittiğini söylediği dişçiyle yüzleştiren öfkeli kocanın, güvenlik kameralarını da incelediği belirtildi. Daha sonra eşinin telefonunda iki numara tespit eden Köksal'ın çıkan tartışmada 17 yılık hayat arkadaşını vahşice öldürdüğü yer aldı.

Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı! 17 yıllık eşini vahşice öldüren çiğ köfteciyle ilgili yeni gelişme

Geçen yıl 2 Eylül'de Mamak ilçesinde meydana gelen olayda çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köksal, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Sibel Köksal'ı, evde çıkan tartışmada telefon kablosuyla boğarak ve ekmek bıçağı ile bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan İbrahim Köksal hakkında iddianame düzenlenerek, müebbet hapis cezası istemiyle Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede yer alan bilgilere göre çiftin 17 yaşındaki oğlu annesini, olaydan 1 hafta önce mahalleden tanıdıkları pazarcılık yapan kişinin minibüsünden inerken gördü.

EŞİNİ, DİŞÇİYLE YÜZLEŞTİRMİŞ

Oğlunun durumu anlattığı İbrahim Köksal, evde eşine bu durumu sordu. Sibel Köksal da dişçiye gittiğini, dönüşte tesadüfen gördüğü sürücünün 'mahalleye gidiyorum, isterseniz bırakayım' demesi üzerine aracına bindiğini söyledi. İbrahim Köksal da ertesi gün dişçiye giderek, "Eşim cüzdanını düşürmüş, güvenlik kameralarında tespit edebilir miyiz?" diyerek kamera görüntülerini izledi. Görüntülerde eşini göremeyen İbrahim Köksal, bir gün sonra eşini dişçiye götürerek, yüzleştirdi. Doktor ise "Ben günde 80 hastaya bakıyorum, nasıl hatırlayım?" cevabını verdi. Hastane kayıtlarından eşinin geldiği en son tarihin 2018 olduğunu öğrenen İbrahim Köksal, Sibel Köksal'ın cep telefonunu inceledi. İbrahim Köksal, tanımadığı iki numaradan eşinin defalarca arandığını görünce ikili tartışmaya başladı. İbrahim Köksal, tartışmada eşini boğarak ve bıçaklayarak öldürdü.

'ALDATTIĞINI İTİRAF ETTİ'

İbrahim Köksal ifadesinde ise aldattığını düşündüğü eşine boşanmak istediğini söylediğini ileri sürerek, "Boşanmadan bahsedince eşim deliye döndü. Sonra aldattığını itiraf ederek 'Erkek misin sen?' diyerek yüzüme tükürdü. Kendimi kaybettim. Boğazını sıktığımı hatırlıyorum. Telefon kablosu ve bıçak kullandığımı Adli Tıp Raporu’ndan sonra öğrendim" dedi.

Köksal ayrıca, eşinin en küçük çocuklarının kendisinden olmadığını da söylediğini, bu nedenle bunun tespiti için DNA karşılaştırması yapılmasını talep ettiğini de söyledi.

'SANIK HER KADIN CİNAYETİNDE OLDUĞU GİBİ SAVUNMA YAPTI'

Sibel Köksal’ın ailesinin avukatı Hürriyet Sümer Kala, cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini, sanığın tahrik indirimi almak için bu şekilde ifade verdiğini iddia ederek, "Sanık, olayın nasıl gerçekleştiğini detaylı bir şekilde anlatamadı. Her kadın cinayetinde olduğu gibi eşinin aldattığını itiraf ettiğini, kendisine hakaret ettiğini belirterek haksız tahrik indirimi almaya çalışmaktadır. Eliyle boğmaya çalıştığını, sonra kablo ile boğduğunu söylemesine rağmen Adli Tıp Kurumu raporunda, kadının tırnaklarında herhangi bir şey bulunamamıştır. Yine raporda sanığın herhangi bir yerinde çizik dahi olmadığı, olay mahallinde herhangi bir dağınıklık olmadığı tespit edilmiştir” dedi. Avukat Kala, bu kadın cinayetine kamuoyunun yeterince sahip çıkmadığını da belirtti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
Eşi de yapabilsin diye 'Hanımdan İzin Belgesi' çıkarttıEşi de yapabilsin diye 'Hanımdan İzin Belgesi' çıkarttı
İşte Gelinim Mutfakta Arap Kebabı tarifi...İşte Gelinim Mutfakta Arap Kebabı tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
O ilimizden müjde geldi! Taşı toprağı altın
O ilimizden müjde geldi! Taşı toprağı altın
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Diğer Haberler
Kadın muhtar, balık tutabilmesi için eşine "Hanımdan İzin Belgesi" çıkarttı
Eşi de yapabilsin diye 'Hanımdan İzin Belgesi' çıkarttı
Koronavirüs ile mücadelede ilk: COV-DET ekibi hizmete başladı
Koronavirüs ile mücadelede ilk: COV-DET ekibi hizmete başladı
Motosiklet hırsızlığı kamerada
Motosiklet hırsızlığı kamerada
Çanakkale’de Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu
Çanakkale’de Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu
Sivas'ta 29 Ekim kutlaması
Sivas'ta 29 Ekim kutlaması
İstanbul Havalimanı'nda pırlanta operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda pırlanta operasyonu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.