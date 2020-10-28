Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı! 17 yıllık eşini vahşice öldüren çiğ köfteciyle ilgili yeni gelişme

Oğlunun durumu anlattığı İbrahim Köksal, evde eşine bu durumu sordu. Sibel Köksal da dişçiye gittiğini, dönüşte tesadüfen gördüğü sürücünün 'mahalleye gidiyorum, isterseniz bırakayım' demesi üzerine aracına bindiğini söyledi. İbrahim Köksal da ertesi gün dişçiye giderek, "Eşim cüzdanını düşürmüş, güvenlik kameralarında tespit edebilir miyiz?" diyerek kamera görüntülerini izledi. Görüntülerde eşini göremeyen İbrahim Köksal, bir gün sonra eşini dişçiye götürerek, yüzleştirdi. Doktor ise "Ben günde 80 hastaya bakıyorum, nasıl hatırlayım?" cevabını verdi. Hastane kayıtlarından eşinin geldiği en son tarihin 2018 olduğunu öğrenen İbrahim Köksal, Sibel Köksal'ın cep telefonunu inceledi. İbrahim Köksal, tanımadığı iki numaradan eşinin defalarca arandığını görünce ikili tartışmaya başladı. İbrahim Köksal, tartışmada eşini boğarak ve bıçaklayarak öldürdü.

'ALDATTIĞINI İTİRAF ETTİ'

İbrahim Köksal ifadesinde ise aldattığını düşündüğü eşine boşanmak istediğini söylediğini ileri sürerek, "Boşanmadan bahsedince eşim deliye döndü. Sonra aldattığını itiraf ederek 'Erkek misin sen?' diyerek yüzüme tükürdü. Kendimi kaybettim. Boğazını sıktığımı hatırlıyorum. Telefon kablosu ve bıçak kullandığımı Adli Tıp Raporu’ndan sonra öğrendim" dedi.

Köksal ayrıca, eşinin en küçük çocuklarının kendisinden olmadığını da söylediğini, bu nedenle bunun tespiti için DNA karşılaştırması yapılmasını talep ettiğini de söyledi.

'SANIK HER KADIN CİNAYETİNDE OLDUĞU GİBİ SAVUNMA YAPTI'

Sibel Köksal’ın ailesinin avukatı Hürriyet Sümer Kala, cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini, sanığın tahrik indirimi almak için bu şekilde ifade verdiğini iddia ederek, "Sanık, olayın nasıl gerçekleştiğini detaylı bir şekilde anlatamadı. Her kadın cinayetinde olduğu gibi eşinin aldattığını itiraf ettiğini, kendisine hakaret ettiğini belirterek haksız tahrik indirimi almaya çalışmaktadır. Eliyle boğmaya çalıştığını, sonra kablo ile boğduğunu söylemesine rağmen Adli Tıp Kurumu raporunda, kadının tırnaklarında herhangi bir şey bulunamamıştır. Yine raporda sanığın herhangi bir yerinde çizik dahi olmadığı, olay mahallinde herhangi bir dağınıklık olmadığı tespit edilmiştir” dedi. Avukat Kala, bu kadın cinayetine kamuoyunun yeterince sahip çıkmadığını da belirtti.

(DHA)

