Aldığı destekle seralarını büyüttü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da dedesinden kalan 6 serayı, Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı destekle 16'ya çıkaran Sabri Eren, ürün çeşidini artırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eren, eşi, annesi, babası ve kardeşleriyle serada üretim yapıyor.

Sabri Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanmak için 2016 yılında Tekirdağ Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuru yaptığını belirtti.

Eren, devletin desteği olmasa seraları büyütemeyeceğini vurgulayarak, "Genç çiftçi projesi ilk çıktığında başvurdum. Bana çıktı. Sonra projemizi hazırladık ve seralarımızı kurduk. Burada ailecek üretim yapıyoruz. Şu anda daha çok yeşillik çıkıyor. Ailecek bunların hasadını yapıyoruz. Yaz döneminde ürün çeşidimiz daha da artıyor. Hasadı yaptıktan sonra ürünlerimizi pazarda kendimiz satıyoruz." diye konuştu.

Ailecek üretim yapmanın ayrı bir güzelliği olduğunu aktaran Eren, "Kendimiz üretip, kendimiz satıyoruz. Seralarımız artınca üretimimiz de kazancımız da arttı. Devlet yardım etmese bu seraları yapmakta zorlanırdık. Devletimiz bize yardım ettiği için Allah razı olsun. Genç Çiftçi projesinden önce 6 seramız vardı. Genç Çiftçi projesinden sonra işimi büyütüp 16 sera yaptım." ifadelerini kullandı.