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Aldığı destekle seralarını büyüttü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 12:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da dedesinden kalan 6 serayı, Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı destekle 16'ya çıkaran Sabri Eren, ürün çeşidini artırmanın mutluluğunu yaşıyor - Çiftçi Sabri Eren: - "Seralarımız artınca üretimimiz de kazancımız da arttı. Devlet yardım etmese bu seraları yapmakta zorlanırdık. Devletimiz bize yardım ettiği için Allah razı olsun"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da dedesinden kalan 6 serayı, Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı destekle 16'ya çıkaran Sabri Eren, ürün çeşidini artırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eren, eşi, annesi, babası ve kardeşleriyle serada üretim yapıyor.

Sabri Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanmak için 2016 yılında Tekirdağ Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuru yaptığını belirtti.

Eren, devletin desteği olmasa seraları büyütemeyeceğini vurgulayarak, "Genç çiftçi projesi ilk çıktığında başvurdum. Bana çıktı. Sonra projemizi hazırladık ve seralarımızı kurduk. Burada ailecek üretim yapıyoruz. Şu anda daha çok yeşillik çıkıyor. Ailecek bunların hasadını yapıyoruz. Yaz döneminde ürün çeşidimiz daha da artıyor. Hasadı yaptıktan sonra ürünlerimizi pazarda kendimiz satıyoruz." diye konuştu.

Ailecek üretim yapmanın ayrı bir güzelliği olduğunu aktaran Eren, "Kendimiz üretip, kendimiz satıyoruz. Seralarımız artınca üretimimiz de kazancımız da arttı. Devlet yardım etmese bu seraları yapmakta zorlanırdık. Devletimiz bize yardım ettiği için Allah razı olsun. Genç Çiftçi projesinden önce 6 seramız vardı. Genç Çiftçi projesinden sonra işimi büyütüp 16 sera yaptım." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca da, Genç Çiftçi Projesi'nin Türkiye'de 3 yıl uygulandığını belirtti.

Sarıkoca, Tekirdağ'da 450 projenin uygulandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunların dağılımı ağırlıklı olarak büyükbaş hayvancılık oldu. Bunun dışında küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve seracılık için desteklerde verdik. Serada çiftçilerimiz kendileri üretip, kendi imkanlarıyla pazarlıyorlar. Aile çiftçiliğini artmasını hedefliyorduk bu da büyük ölçüde gerçekleşmiş durumda. Üreticilerimizden işlerinden satışlarından gayet memnun. Genelde şimdilerde seracılarımız hasat yapıyor. Her mevsim ayrı ürünler ekerek, üretime devam ediyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
genç çiftçi Sera Tekirdağ

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