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  4. Aldığı karar canına mal oldu! 50 metre yürümek yerine karayoluna çıktı...

Aldığı karar canına mal oldu! 50 metre yürümek yerine karayoluna çıktı...

18.11.2024 23:43
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde çalıştığı öğrenilen ve yaklaşık 50 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayıp yoldan karşıya geçmek isteyen şahıs, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aldığı karar canına mal oldu! 50 metre yürümek yerine karayoluna çıktı...

Kaza, D-650 karayolu Alifuatpaşa Düzakçaşehir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu kenarında bulunan dinlenme tesisinde çalıştığı öğrenilen Recep Sarıca (35), iş yerine gitmek için karayolundan karşıya geçmek istedi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Bu esnada Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan A.E. kontrolündeki otomobil, Sarıca'ya çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Recep Sarıca'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerin ardından Sarıca'nın cansız bedeni Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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50 METRE UZAKLIKTA ÜST GEÇİT VARMIŞ

Öte yandan, kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir üst geçit bulunduğu öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya kaza
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