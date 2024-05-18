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  4. Aldığı karpuz ve kavun kelek çıkana 20 bin TL! 'Ayıplı ürün' statüsünde yer alıyor

Aldığı karpuz ve kavun kelek çıkana 20 bin TL! 'Ayıplı ürün' statüsünde yer alıyor

18.05.2024 10:21
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Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, market, manav ve pazarda iştah kabartan, görünümüne aldanıp satın alındıktan sonra evde dilimlenirken renksiz ve tatsız haline rastanılan olgunlaşmamış, 'kelek' karpuz kavunun ayıplı ürün statüsünde yer aldığını belirtti. Gündüz yhaptığı açıklamada , tüketicinin mahkeme kararıyla 20 bin TL tazminat alabileceğini söyledi.

Aldığı karpuz ve kavun kelek çıkana 20 bin TL! 'Ayıplı ürün' statüsünde yer alıyor

Havaların ısınmasıyla yaz meyveleri market, manav ve pazar tezgahlarında yerini aldı. Görünümüyle iştah kabartan başta karpuz, kavun gibi sofraların vazgeçilmez tatlarına ilgi arttı. Son günlerde tezgahta taze, olgunlaşmış görünümüne aldanıp satın alınan başta karpuz ve kavunun evde servis etmek için dilimlendiğinde renksiz ve tatsız haline rastlanılmasından kaynaklı şikayetlerde artış oldu.

'AYIPLI ÜRÜN' STATÜSÜNDE

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, yetişmemiş, 'kelek' karpuz ve kavunun 'ayıplı ürün' statüsünde olmasından dolayı tüketicinin, satıcıdan ürünün değişimini veya parasını talep edebileceğini söyledi.

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20 BİN TL TAZMİNAT HAKKI VAR

Bozulma belirtisi olan meyve ve sebzelerin de ayıplı ürün sayıldığını dile getiren Gündüz, "Olgunlaşmamış meyve veya sebze pazarda, marketlerde satışa sunulamaz. Karpuz alıyorsunuz, kesildiğinde olgunlaşmamış olduğu görülüyor. Bu ürünü satıcıya bildirip, para iadesi ya da ürün değişimi yapabilirsiniz. Bu durumda tüketici ürünün fotoğrafını çekip, satıcıya bildirmeli. Manavda, pazarda satıcı kabul etmezse, zabıta ile tutanak hazırlayıp, kurumlara şikayet edilebilir. Tüketici hakem heyetine başvurup, icra mahkemesine dilekçe verilebilir. Mahkeme sonrasında tüketici 20 bin lira civarında maddi, manevi tazminat kazanabilir. Tüketicinin alış veriş fişi, tezgah ve olgunlaşmamış ürünün fotoğrafı delil sayılır" diye konuştu.

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(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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karpuz kavun
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