"Aldığımız her kararda öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin parmak izi var"

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim aldığımız hiçbir karar yoktur ki öğretmenlerimizin parmak izi olmasın. Aldığımız hiçbir karar yoktur ki okul müdürlerimizden, il ve ilçe müdürlerimizden destek almayan. Mevzu ne olursa olsun Ankara'ya davet ediyoruz. Sürekli onlardan görüşler alıp, tartışıyoruz. Çünkü sizler sahada ve mutfaktasınız." dedi.

Selçuk, Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı" kapanış toplantısında okul müdürlerine hitap etti.

Bakan Selçuk, "Örneğin idareci olabiliriz, yani idareci derken aslında durumu idare eden, gelen evrak, giden evrakla yetinen kişiler olabiliriz." diye konuştu.

Bir de yönetişime inanmış yöneticiler olduğuna dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Onlar taktik geliştiriyorlar, 'acaba bu işi daha iyi nasıl yapabilirim, acaba dünyada bir yenilik var mı, internette yeni bir içerik var mı, yeni bir kitap çıkmış mı... Benim bulunduğum mesuliyet her bir çocuğun hayatına dokunmaktı dolayısıyla bütün öğretmenlerimin huzuru, velilerimin, çocuklarımın mutluluğu benden sorulur' diyen bir yönetici varsa taktik geliştiriyordur, sürekli yenilik arayışındadır. Daha iyi olmak için bir öğrenme çabası vardır. Bir de liderler vardır, büyük liderler, onlar çığır açarlar, onlar oyunu yeniden kurarlar, onlar yeni bir strateji kurarlar, onlar liderlerdir."