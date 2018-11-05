Aldığında bu haldeydi! Aylarca çalıştı, o eve bir de şimdi bakın

Tom Zarb, Leicester'da gördüğü evi satın aldığında içine girilecek durumda dahi değildi. Oturma odası ve yatak odası bahçeye açılan, garajı ve iki bahçesi bulunan evin potansiyelini fark etse de uzun süre içinde yaşamak neredeyse olanaksızdı. Öyle ki, kısım kısım tadilatını yaptığı evde 4 ay boyunca mutfak dahi olmadan yaşadı. Peki sonuç nasıl oldu dersiniz? İşte cevabı...

1 / 17 Tom Zarb 22 yaşındayken bu evi satın aldı. Ancak aldığı ev oturulmayacak kadar kötü durumdaydı. Harabe halindeki eve günlerini harcayan Tom'un evi nasıl değiştirdiğine inanamayacaksınız.

2 / 17 45.000 sterlin deposito ile 2016'da evi satın alan Zarb hırs yaptı ve yemeden içmeden para biriktirerek evi büyüleyici bir noktaya getirdi.

3 / 17 The Sun/Money'nin haberine göre Tom'un Leicester'da satın aldığı ev 3 odadan meydana geliyor.

4 / 17 16 yaşındayken bir süpermarkette çalışmaya başlayan Tom, kazancını o günden bu yana bir ev sahibi olmak için biriktiriyordu.

5 / 17 Sahip olmak istediği ev için üniversitede okurken ve mezun olduktan sonra bile birikim yaptı. Pazartesiden cumaya 9-5 çalışan Tom, haftasonları için de bir iş buldu.

6 / 17 Haftanın 7 günü çalışan genç adam, aylar boyunca, evin üst katında bitmiş olan kısmında yaşadı.

7 / 17 Ev, çok kötü bir durumdaydı. Evin sadece üst katında yeni bir mutfak ve yaşanılabilecek alanın oluşturulması için 18 bin sterlinlik bir tadilat gerekiyordu. Ve bu tadilat 4 ayını alacak kadar uzun bir süreci kapsıyordu. Üstelik tadilat yapılacak alan için ayrılacak 4 ay evin sadece yarısının bitmesi demekti...

8 / 17 Tom şöyle diyor; 'Leicester'da 210.000 £ istenen evi 195.000 £ ödeyerek sahip oldum. O andan itibaren artık müstakil bir evim vardı. Oturma odası ve yatak odası, bahçeye açılıyor. Bunu gerçekten çok seviyorum.'

9 / 17 Tom, dört ay boyunca mutfaksız kaldı. Evinin tamamen bitmesi ise toplam bir buçuk yılını aldı. Tom, bu süreci şöyle anlattı:

10 / 17 '16 yaşımdan beri Waitrose'da çalışmaya başlar başlamaz kendi yerim için birikim yapıyorum. Üniversiteye gittiğimde dışarı çıkmadım ve ailem de bana kira ödemekten vazgeçmedi. Her ay 250 ile 500 sterlin arasında tasarruf ediyorum.

11 / 17 Evde geniş bir ön bahçenin yanı sıra arka tarafında da bir tane daha bahçe var. Ayrıca bir garajı da bulunuyor.'

12 / 17 Tom haftada izinsiz çalıştığı takdirde her yıl 35 bin sterlin civarında kazandığını belirtti.

13 / 17 Yenileme için ev satın aldıktan sonra bile, yaklaşık bir buçuk yıl boyunca haftada yedi gün çalıştı. Aylık kazancı ise 1,400 sterlindi.

14 / 17 'İlk olarak, halıları sıyırma, mutfak ve banyoyu yenileme ve dekorasyon yapma gibi pek çok değişiklikle baş etmem gerektiğini fark ettim. Ne kadar uğraşmam gerektiğini anladığımda çok heyecanlanmıştım.'

15 / 17 Tom eve taşındığında ne doğalgaz, ne ısıtma sistemi vardı. Önce üst katları bitirmeye karar verdi, böylece bitene kadar annesiyle yaşamaya devam etti.

16 / 17 'Eylül ayında taşındım ama dört aylığına mutfaksız yaşadım. Akşam yemeğinde tek yiyebildiğim kuru gıda ve salataydı. Bu bir cehennemdi.'