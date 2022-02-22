Aldığınıza asla pişman olmayacağınız yıllarca kullanacağınız en iyi alez markaları/çeşitleri

Yatakların uzun süre tertemiz kalması, terleme ve diğer etkenlerin oluşturduğu hijyen problemlerinin yaşanmaması için yatağa takılıp çıkarılabilen alezler hayat kurtarıcı olabiliyor. Yatak gibi son derece büyük ve ağır bir eşyayı daima derinlemesine temizlemek mümkün pek mümkün değil. Bu nedenle kaliteli kullanışlı bir alez tercih etmelisiniz. Alezin leke tutmayan yapısı, kolay takılıp çıkarılması ve rahat yıkanması; yatak temizliğine önem veren herkes için işleri oldukça kolaylaştırıyor. Yatağına alez almak isteyenler için en iyi alez markası alternatifleri ve diğer detaylardan söz edeceğiz. Haydi, buyurun!

1. Günlük kullanımlar için ideal standart ebat alez!

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Pierre Cardin Home markasının severek ve güvenle kullanabileceğiniz bu modeli standart alezler arasında en kaliteli seçeneklerden biri. Beyaz renkli alez, %100 pamuktan üretilmiş olmasıyla oldukça güzel bir görünüme ve yumuşacık bir dokuya sahip. Su geçirmez olması sebebiyle konforlu bir kullanım sağlıyor. Ayrıca Pierre Cardin Fitted Su Geçirmez Alez, yataktan kaymıyor ve konforunuzu daha da artırıyor. Bu sayede uyku esnasında dilediğiniz kadar hareket edebilirsiniz. Tek kişilik yataklar için uygun olan ürünü kendi yatağınızda olduğu gibi misafir ve çocuk yataklarında da kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde lekelenme ya da ıslanma durumunda ise alezi kolayca çıkarıp elinizde ya da makinede yıkayabilirsiniz.

2. Madame Coco Çift Kişilik Alez ile yatağınız hep temiz kalacak

Büyük boyutlu ve kaliteli bir alez tavsiyesi isteyenlere özel bu tercih Madame Coco tasarımıyla sizlere sunuluyor. Zahmetsizce takılıp çıkarılabilen alez çift kişilik yataklar için en iyi seçimlerden biri. En güzel özelliği ise kenarlarının tıpkı lastikli çarşaf gibi tasarlanmış olması. Bu işlevsel lastikli alez Uyku esnasında herhangi bir şekilde kayma yapmadığından ürünü rahatça kullanabilir, uyku kalitenizden ödün vermeden yatağınızın temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Madam Coco alez, üzerine dökülen sıvıları altına geçirmiyor ve özel kumaşı sayesinde leke tutmuyor. Hem kış hem yaz mevsimi için uygun olan bu ürünü yıkayıp tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Ayrıca alez, antialerjik yapısı sayesinde hava geçirgenliğine sahip ve toz tutmuyor. "En iyi yatak koruyucu alez hangisi?" diye soracak olursanız hiç düşünmeden Madame Coco Sıvı Geçirmez Fitted Çift Kişilik Alez'i önerebiliriz.

3. Gri renk seçeneğiyle severek kullanacağınız kapitoneli alez

Alez denildiğinde hemen hemen herkesin aklına ilk gelen şey beyaz renkte ve desensiz çeşitler. Oysa Pamukkale Alez diğerlerinden oldukça farklı! Yalnızca yatak koruyucu olarak değil yastık yüzleri de olmak üzere üç parçadan oluşan bu set, çeyizlerde de yer alması gereken parçalardan. Totalde bir kilo ağırlığında olan bu ürün, sıvı geçirmeme özelliği sayesinde güvenle kullanılabilir. Özellikle yaz aylarında aşırı terlemeden oluşan ıslaklık hissini minimize ediyor ve yalnızca çarşaf olarak tercih edilebiliyor. Kapitone şıklığını yansıtan Pamukkale Alez'in %100 pamuktan üretilen konforlu bir ürün olduğunu da eklemeden geçmeyelim. "En iyi alez hangisi?" sorusunun yanıtlarından biri işte burada!

4. Bambu konforundan vazgeçmek istemeyeceksiniz

Kozzy Home'dan hem bambu kalitesi hem polyamid rahatlığıyla yatağınızda çok severek kullanacağınız ve "İyi ki almışım." diyeceğiniz bir alez seçeneği. 160x200 cm ölçüleriyle çift kişilik yataklar için uygun olan ürün %40 bambu ve %60 polyamidden oluşuyor. Oldukça hafif olması da alezin yıkanması ve saklanmasını daha kolay hale getiriyor. Yanlarında fatted özelliği bulunduğundan tıpkı bir çarşaf gibi rahat takılan ve rahat çıkarılabilen bu alez, aynı zamanda kaymayan özelliğe sahip. Böylece uyku esnasında rahatsızlık hissine neden olmuyor. 'Alez nedir?' sorusunun tam bir cevabı niteliğinde olan Kozzy Home Alez; buruşmama, leke tutmama özellikleriyle de en beğenilen ürünler arasında.

5. Annelerin kurtarıcısı mini alez

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Yeni doğmuş bir bebeğiniz varsa onun sağlığını ve hijyenini düşünmek için ekstra önlemler almak gerekebilir. Ayrıca işlerinizi kolaylaştırarak ona daha fazla zaman ayırabilmelisiniz. Bebeğinizin yattığı yere serdiğiniz bu mini alez sayesinde hem onun ortamını daha hijyenik hale getirecek hem temizlik konusunda pratik bir çözüme kavuşacaksınız. Bu aşamada yardımınıza koşan Stokke Sleepi Mini Alez, tamamen pamuktan üretilmiş. Malzemesi sayesinde yumuşacık bir dokuya sahip olan alez bebek oldukça konforlu ve bir o kadar da sağlıklı. Yenidoğan dönemi için uygun olan bu alez, kullandığınız yatağın yıpranmasını da engelleyecek. Böylece bebek yatağını uzun süre kullanabilirsiniz. Kolay takıp çıkarabileceğiniz modelin makinede de rahat bir şekilde temizlendiğinden bahsetmeden geçmeyelim.

6. Köşe lastikleriyle kolay kullanım sağlayan AdeA Sıvı Geçirmez Alez

Alt kısmından membran, üst kısmında ise pamuk ve polyester kullanılan AdeA Alez'i yatağınızın boyutuna göre hem tek hem çift kişilik olarak sipariş edebilirsiniz. Membran teknolojisinin kullanılması sayesinde sıvı geçirme olasılığını ortadan tamamen kaldıran bu ürün, kapitoneli olması nedeniyle ekstra rahatlık sağlıyor. Köşe kısımlarında yer alan lastikler sayesinde yatağa kolayca geçirilip sabitlenen AdeA Alez'den uzun vadede çok memnun kalmanız garanti! Yatağınızın her zaman temiz ve hijyenik kalmasına imkan tanıyan bu koruyucunun bilinmesi gereken en önemli özellikleri arasında ise antibakteriyel olması yer alıyor.

7. Hijyene olduğu kadar konfora da önem verenlerin ilk tercihi

Yatağın her zaman hijyenik kalması kadar önemli olan bir diğer konu ise uyku konforundan ödün vermemek. İşte tam da bu yüzden kaymayan, toplanmayan ve uyku sırasında rahatsızlık vermeyen bir alez kullanmak oldukça önemli. Varol Tekstil kalitesiyle piyasaya sunulan bu alez ise ihtiyacınıza cevap verecek en iyi ürünlerden biri. Bu ürün, sıvı geçirmemesi, uyku esnasında kayma yapmaması ve kolaylıkla takılıp çıkarılması ile tek kişilik alez arayışında olanlar için adeta biçilmiş kaftan. Antialerjik dokusunun yanı sıra yatağınızı uzun süre deforme olmadan kullanma olanağı tanıyan Varol Tekstil Alez'e bir mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.

8. Hem dayanıklı hem kullanışlı bir alez arayışındaysanız şöyle buyurun

Çeşitli rahatsızlıklarından dolayı uzun süre yatmak durumunda kalan hastalar için oldukça dayanıklı ve hijyenik bir alez olması şart. Yatağın ter kokmasına engel olan ve buna ek olarak yatak yüzeyinden kaymayan Silly Feather Alez; bu noktada en iyi yardımcınız olmaya aday. Ürün çift kişilik olması nedeniyle gündelik kullanımlar için de oldukça uygun seçenek. Altını ıslatma problemi yaşayanlar için kolayca temizlenebilen Silly Feather yatağın kirlenmesin önüne geçiyor. Kenarlarında bulunan lastikler sayesinde yatağı tam kavrayan bu alez, nefes alabilme özelliğiyle de kullanacak kişiye yüksek konfor sağlıyor. Rahatlık ve dayanıklılık arayanlar için bu alez tek kişilik boyutuyla etkili bir alternatif.

9. Minik bebekler unutulmasın

Bebeğinize aldığınız yatağı uzun süre kullanabilmek için koruyucu alez tercih etmek iyi bir seçim. Henüz tuvalet eğitimi olmayan bebek ya da küçük çocuğunuzun olası altını ıslatma ya da taşırma durumunda yatağı koruyabilmek için Lady Moda Bebek Yatağı Koruyucu Alez'i denemelisiniz. Poliüretan malzemeden üretilen bu ürün ter ve idrar dahil hiçbir sıvıyı geçirmiyor. Dört bir kenarında bulunan lastiklerle bebek yatağını sıkıca kavrayan bu ürün kolayca takıp çıkarabilirsiniz. Ayrıca alezin temizliği de oldukça kolay. Çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayıp kolayca kurutabileceğiniz Lady Moda Alez'i incelemenizi öneriyoruz.

10. Hem şık hem çok kullanışlı bir alez

Gri rengi ve kapitone deseniyle oldukça şık bir havaya sahip olan Formeya Sıvı Geçirmez Gri Alez, yastık kılıfları, nevresimi ve çarşafıyla beraber set olarak kullanıcıyla buluşturuluyor. %100 pamuktan imal edilen Formeya alez, antibakteriyel tela ve membran ile kaplanmış. Ürün yatağı sarması, esnek yapısı ve her mevsime uygun olması nedeniyle uzun süre kullanılabilir. Hava geçirgenliği sağlayan bu ürün yazın terleme kışın üşüme gibi sorunların önüne geçerek tüm mevsimde tercih edilebilir. Ranforce kumaştan elde edilen bu alez modelini yatağınızın tam ölçülerine göre sipariş edebilirsiniz. Yastık kılıfları, çarşafı ve nevresimiyle tüm uyku kalitesini garantiye alan bu alez takımını mutlaka tüm detaylarıyla inceleyin.