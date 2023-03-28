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Aldıkları maaşı açıklayıp 'Asgari ücretliler sihirbaz galiba' dedi! "Söylemeye utanıyorum ama..." Zeydan Karalar'dan dikkat çeken HDP çıkışı

28.03.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ekonomiye yönelik eleştirilerini dile getirirken kızıyla yaptığı telefon görüşmesini anlattı ve "İki doktor maaşıyla insanlar geçinemiyorsa asgari ücretli ne yapsın? Onlar sihirbaz herhalde!" dedi. "Söylemeye bile utanıyorum ama" diyerek ekonomik durumlarından söz eden Karalar, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaretine gelen tepkilere "Biz ziyaret edince yer yerinden oynuyor. Geçtiğimiz aylarda AK Parti de ziyaret etti. Fark ne?" diyerek yanıt verdi.

Aldıkları maaşı açıklayıp 'Asgari ücretliler sihirbaz galiba' dedi! "Söylemeye utanıyorum ama..." Zeydan Karalar'dan dikkat çeken HDP çıkışı

Zeydan Karalar canlı yayında gündemi değerlendirirken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hükümetin ekonomide yaptığı son hamlelere dikkat çeken Karalar, "İktidarın bu kadar çok hamle yapmasının sebebi kaybedeceklerini görmesi" iddiasını ortaya attı. Eşiyle aldıkları maaşlara değinerek kendi durumlarının iyi olduğundan bahseden Karalar, asgari ücretliler hakkında dikkat çeken sözler kullandı. Karalar'ın gündeminde deprem bölgesinde yapımı süren konteyner kentler de vardı.

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"BABA BENZİNLİKTE İNDİRİM VAR, SIRA BEKLİYORUM"

Fox TV'de konuşan Karalar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

  • İktidarın bu kadar çok hamle yapmasının sebebi kaybedeceklerini görmesi. Eşim benden çok gidiyor markete. Çok enteresan, biz akşamları konuşuyoruz. Asgari ücret alan ne yapıyor, nasıl geçiniyor? Bir akşam kızımı aradım, 'Baba benzinlikteyim. İndirim var, sıra bekliyorum' dedi. Ya dedim 'Kızım sen doktorsun, eşin doktor.' İki doktor maaşıyla bu insanlar geçinemiyorsa, tasarruf yapıyorsa asgari ücretli ne yapsın? Onlar sihirbaz herhalde!

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"ASGARİ ÜCRETLİLERİ DÜŞÜNEMİYORUM"

  • Söylemeye bile utanıyorum ama bizim durumumuz iyi. Eski işlerimiz var, eşim öğretmen, benim belediye başkanı maaşım var, ikimiz de emekliyiz. Asgari ücretlileri düşünemiyorum.

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'KONTEYNER KENT' TEPKİSİ!

  • Konteyner kentlerde hala büyük eksiklikler varken binlerce konut yapmaktan bahsediyorlar.
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"HDP ÜZERİNDEN YAPILAN PROPAGANDA KAZANMAMIZI ENGELLEYEMEYECEK"

  • Bize ASKİ faturalarını PKK'lılar toplayacak dediler. Bunlar oldu mu, olmadı. HDP üzerinden yapılan propaganda bizim kazanmamızı engelleyemedi yine engelleyemeyecek. 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret etti. Biz ziyaret edince yer yerinden oynuyor. Geçtiğimiz aylarda AK Parti de ziyaret etti. Fark ne?
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Zeydan Karalar

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