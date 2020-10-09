Aldıkları sıfır araç hiçbir uyarı vermedi! Yanmaktan son anda kurtuldular

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan Araştırma Görevlisi Çiğdem Martin Şeker ve eşi Birtan Şeker, 7 Nisan’da 208 bin liraya satın aldıkları sıfır otomobille Tavas ilçesine doğru seyrederken, sürücünün bulunduğu bölümün altından alevler yükselmeye başladı. Son model aracın hiçbir ikaz vermemesi nedeniyle yollarına devam eden çift, arkalarından gelen aracın sürekli selektör yapması nedeniyle tedirgin oldu.

KİLİT SİSTEMİ DEVREYE GİRMEDİ

İlk önce yol istediğini sandıkları araca yol veren ancak ikazların devam etmesi sonucu araçlarında bir kapının açık olduğunu düşünen çift, uyarıyı dikkate alarak yavaşladı. Bunu fırsat bilen Hasan Saybaş, aracıyla yanmaya devam eden aracı sollayarak önüne kırdı. İlk önce panikleyen çift, araçtan indiklerinde büyük bir şok yaşadı. Kilit sisteminin devreye girmemesi sayesinden araçtan inmeyi başaran çift, yakındaki bir petrol ofisi ile diğer sürücülerin yangın söndürme tüplerinin kullanılmasına rağmen sıfır otomobillerinin hurdaya dönmesine engel olamadı. Sulh Ceza Mahkemesi ve kasko şirketinden tespit yaptıran çift, zararlarının giderilmesi için işlem başlattı.