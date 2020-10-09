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Aldıkları sıfır araç hiçbir uyarı vermedi! Yanmaktan son anda kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 10:38 | Son Güncelleme

Denizli’de, kadın doktor ve eşinin içinde bulunduğu sıfır otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Hiçbir ikaz vermeyen araçla ilerleyen doktor ve eşi, başka bir sürücünün uyarısı sonucu yanmaktan son anda kurtuldu.

Aldıkları sıfır araç hiçbir uyarı vermedi! Yanmaktan son anda kurtuldular

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan Araştırma Görevlisi Çiğdem Martin Şeker ve eşi Birtan Şeker, 7 Nisan’da 208 bin liraya satın aldıkları sıfır otomobille Tavas ilçesine doğru seyrederken, sürücünün bulunduğu bölümün altından alevler yükselmeye başladı. Son model aracın hiçbir ikaz vermemesi nedeniyle yollarına devam eden çift, arkalarından gelen aracın sürekli selektör yapması nedeniyle tedirgin oldu.

KİLİT SİSTEMİ DEVREYE GİRMEDİ

İlk önce yol istediğini sandıkları araca yol veren ancak ikazların devam etmesi sonucu araçlarında bir kapının açık olduğunu düşünen çift, uyarıyı dikkate alarak yavaşladı. Bunu fırsat bilen Hasan Saybaş, aracıyla yanmaya devam eden aracı sollayarak önüne kırdı. İlk önce panikleyen çift, araçtan indiklerinde büyük bir şok yaşadı. Kilit sisteminin devreye girmemesi sayesinden araçtan inmeyi başaran çift, yakındaki bir petrol ofisi ile diğer sürücülerin yangın söndürme tüplerinin kullanılmasına rağmen sıfır otomobillerinin hurdaya dönmesine engel olamadı. Sulh Ceza Mahkemesi ve kasko şirketinden tespit yaptıran çift, zararlarının giderilmesi için işlem başlattı.

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'HİÇBİR HATA VERMEMESİ ÇOK DÜŞÜNDÜRÜCÜ'

Hiçbir ikaz vermeyen araçtaki yangını ancak içeriden çıktıktan sonra gördüklerini belirten Araştırma Görevlisi Çiğdem Martin Şeker, “Bizim önümüze kıran sürücünün ikazı sonucu araçtan indiğimizde şoför kısmından altından dumanlar çıkıyordu. Tüm çabalara rağmen yangın aracın tamamını sardı. Elimizde sadece yanmayan tampon kaldı. Son model bir aracın hiçbir hata uyarısı vermemesi çok düşündürücü. En küçük teker basıncı veya açık kapı durumlarda bile ikaz ışığı yanıyor ancak hata ikaz durumunda devreye giren kilidin de bu nedenle çalışmaması belki de bizim canımızı kurtardı. Çok şükür ucuz atlattık ama firmaların bu gibi durumları göz önünde bulundurarak araçlardan acil çıkış için kit koymaları daha uygun olur” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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