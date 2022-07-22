Aldıktan sonra bunca yıl nasıl almadığınızı düşüneceğiniz en kullanışlı ebeveyn ürünleri

Çocuklu aileler, bazı ürünleri gereksiz gibi düşünerek öteler. Normalde çok elzem gibi görünmeyen oyuncak veya diğer ihtiyaçlar, alındığı andan itibaren vazgeçilmez bir nesne hâlini alabilir. Hem hayatı kolaylaştıran hem daha güvenli kullanım oluşturan bu ürünleri arayıp bulmakta zorlanabilirsiniz. Aldıktan sonra bunca yıl nasıl almadığınızı düşüneceğiniz en kullanışlı ürünleri bir araya getirdik. Haydi gelin, bu ürünleri beraber inceleyelim!

1. Eğlencenin yeni adı: Dede Art Craft Kinetik Oyun Kumu Kale Seti

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Neredeyse her çocuk kumla oynamayı çok seviyor. Fakat kum oynamak için giyinmek, dışarı çıkmak ve sonrasında duş almak gerekiyor. Dede Art Craft Kinetik Oyun Kumu Kale Seti, bunun gibi birçok problemi ortadan kaldıran ve çocukların evde kum oynama zevkine varmasını sağlayan bir ürün. Çocukların hayallerindeki kaleleri inşa etmesini ve hayal gücünün gelişmesini sağlayan ürünün içerisinde üç farklı renkte kinetik kum bulunuyor. Dört adet kalıbı bulunan set sayesinde çocuklar; evde, kum teknesi içerisinde istedikleri kaleyi inşa edebilir. Ürünün en güzel yanı, kinetik kumun sıradan kum gibi etrafı kirletecek şekilde dağılmaması olabilir.

2. Çocukları bahçede ve balkonda eğlendirmenin en iyi yolu: Dolu Su ve Kum Aktivite Masası

Dolu Dolu Su ve Kum Aktivite Masası, çocukları eğlendirmek için en güzel oyuncaklar arasında yer alıyor. İçerisine su ve kum doldurularak farklı şekiller alabilen masa, aynı zamanda normal çizim masası olarak da kullanılıyor. İster evin içine ister bahçeye kurabileceğiniz ürün, çocukların hem yaratıcılıklarını hem sosyalleşmesini destekliyor. Ürünün altında yer alan tıpa sayesinde masa, kolaylıkla yıkanabiliyor ya da boşaltılabiliyor. İçerisindeki su kanalları ve değirmenleri sayesinde çocuklarınız saatlerce bu masanın başında eğlenerek vakit geçirebiliyor. Ürünü daha detaylı incelemek ister misiniz?

3. Zor bir alışkanlığı kazanmanın kolay yolu: Oral-B Vitality D100 Çocuklar İçin Şarj Edilebilir Diş Fırçası

Çocukların en çok direndiği konulardan biri, diş fırçalamak olabilir. Onlara bu alışkanlığı kazandırmak ve çocukların buna ilgi duymalarını sağlamak için diş fırçalama rutinini eğlenceli bir hâle getirebilirsiniz. Spiderman desenli Oral-B Vitality D100 Çocuklar İçin Şarj Edilebilir Diş Fırçası, çocukların ilgisini çekerek onları diş fırçalamaya teşvik eder. Ürünün nazik fırçalama yöntemi ve ekstra yumuşak fırça uçları, çocukların diş etlerini rahatsız etmeden keyifli bir diş fırçalama deneyimi sunar. Üstelik ürün, çocukların küçük ağızları için özel olarak dizayn edilir.

4. Güvenli ve kaliteli: AmazeFan Yüzme Kolluğu Çocuklar İçin Yüzme Yardımcısı

Yumuşak ve rahat bir malzemeden üretilen AmazeFan Yüzme Kolluğu Çocuklar İçin Yüzme Yardımcısı, çocukların hem kol hem gövde kısmını sararak tam olarak güvende olmalarını sağlar. Şişme gerektirmeyen ve can yeleği gibi giyilen ürün, çocuğunuzun üzerinden çıkmaması için arkadan klipsi ile kapatılır. Hafif yapısı sayesinde çocukları rahatsız etmez. Patlama ve çıkma problemi yaşanmasını engelleyen ürün ile anne ve babaların içi çok rahat eder. Yaz döneminde sıklıkla gidilen deniz, havuz ve su parkı gibi alanlara gözünüzün arkada kalmaması ve çocuğunuzun güvende olduğunu bilmeniz için bu kolluğa şans verebilirsiniz.

5. Anında hazır: Pavillo Bestway İki Kişilik Kolay Kurulumlu Plaj Çadırı

Plajda en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biri, gölge bir alan bulmak olabilir. Çocuklarınızın plajdayken gölgede oyun oynamasını sağlamak ve korunaklı bir alan yaratmak için Pavillo Bestway İki Kişilik Kolay Kurulumlu Plaj Çadırı, imdadınıza yetişir. Kolay katlanan ve kendi çantası ile çok kolay şekilde taşınabilen ürün, valize de rahatlıkla sığar. Kurmak istediğiniz alanda çadırın paketi açtıktan sonra sadece 30 saniye gibi bir sürede ürünü hızlıca kurabilirsiniz. Çocuklarınızın ve sizin oldukça rahat edeceği bu ürünü daha detaylı inceleyip güvenli şekilde sepetinize eklemenizi öneririz.

6. Biraz spor biraz eğlence: Delta Deluxe Dura-Strong Trambolin

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"Çocuğum için hem eğlenceli hem onun hareket etmesini sağlayacak kaliteli bir ürün arıyorum." diyorsanız doğru yerdesiniz! 40 inç uzunluğa sahip olan Delta Deluxe Dura-Strong Trambolin, kaliteli ve dayanıklı malzemeden üretiliyor. Ürün; çocukların eğlenirken spor yapmasını, bacak kaslarının gelişmesini, denge ve benzeri kabiliyetlerinin artış göstermesini sağlıyor. Maksimum 100 kg'ye kadar taşıyan trambolin, kırmızı rengi ile göz dolduruyor. Balkon, geniş bir oda ya da bahçe gibi alanlarda kolayca kurabileceğiniz bu ürün ile çocuğunuzun çok mutlu olacağına eminiz.

7. Şirin ve kullanışlı: Nanny Portatif Katlanabilir Mama Sandalyesi

Küçük yaşta bir bebeğiniz varsa ona yemek yedirirken kaliteli bir mama sandalyesine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Nanny Portatif Katlanabilir Mama Sandalyesi, sadece evde değil, gittiğiniz diğer yerlerde de çocuğunuza yemek yedirirken size büyük kolaylık sağlar. Katlanır mekanizması ile de yer kaplamayan ürünü; kamp, piknik ve tatil gibi yerlere giderken arabanızdan çıkarabilir, kurulumunu tamamladıktan sonra bebeğinize yemek yedirebilirsiniz. Sadece 900 gram ağırlığında olan ürün, 15 kg'a kadar olan çocukları taşıyabilir. Kaymaz ayak sistemi sayesinde ürünün çocuklar için güvenli kullanım sunduğunu söylemeden geçmeyelim.

8. Düzenli yaşamayı sevenlere: Bebek Arabası Çantası Düzenleyici

Ebeveynler, dışarı çıktığında çocukları için biberon ya da içecek taşımak isteyebilir. Lucky Day Bebek Arabası Çantası Bebek Arabası Düzenleyici, iki adet içecek bölmesi ve bir adet çanta kısmı ile pratik kullanım sağlar. Bebek arabasının tutma kısmına asılarak kullanılan çantanın yanına ister bebeğinizin suyunu ister kendi içeceğinizi koyabilirsiniz. Ürünün çanta bölmesine ise telefon ya da cüzdanınızı koyabilir ya da her an alıp kullanabilmek için ıslak mendil yerleştirebilirsiniz. Oldukça pratik ve kullanışlı olan bu ürün sayesinde bebeğinizle dolaşmanın çok daha kolay ve keyifli olacağına eminiz.

9. Tırnak kesme derdine son: Chicco Bebek Tırnak Makası

Birçok bebek tırnak makası, yetişkinlerin tırnak makaslarına çok benzer yapıda olabilir. Fakat bebeklerin tırnaklarını kesmek bazen çok büyük problem hâline gelebilir. Bebeğiniz bunu istemediği ya da tırnak makasından korktuğu zaman onun tırnaklarını düzgün şekilde kesmek neredeyse imkânsız bir hâl alır. Bunu kolaylaştırmak için Chicco tarafından üretilen Bebek Tırnak Makası, normal bir makas gibi tasarlanarak üretilir. Bu sayede bebeğinizin tırnağını çok daha düzgün, hızlı ve kolay şekilde kesmenize olanak tanır. Pratik kullanıma sahip bu ürün ile tırnak kesme problemini ortadan kaldırabilirsiniz.

10. Hem ergonomik hem koruyucu: ProCase iPad, iPad Pro ve iPad Air Çocuk Kılıfı

Günümüzdeki çocuklar, ebeveyn kontrolünde tablet kullanabiliyor. Bazı durumlarda tabletleri sağa sola atıp ekranın veya cihazın kırılmasına neden olabiliyorlar. Eğer sürekli olarak tabletinizi tamire götürmek istemiyorsanız ProCase iPad, iPad Pro ve iPad Air Çocuk Kılıfı'na şans verebilirsiniz. Ürün, yatay konumda tabletin durmasını sağlayarak eller serbest şekilde çizgi film izlemeyi kolaylaştırıyor. Yan tutucu sayesinde ise dikey kullanım da kolaylık tanıyor. Üstelik eva malzemeden üretilen koruyucu, tabletin her türlü darbeden zarar görmesini engelliyor. Ekran kısmının çevresi yükseltilen çerçeveleri sayesinde tabletin ekranını da çizilmeye karşı koruma altına alıyor.