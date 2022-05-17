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Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

17.05.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun hayat temposu içindeyken bazen işinize yarayacak ürünleri keşfedemeyebilir, hayatınızı kolaylaştıracak ve işleri hızlandıracak araç gereçleri fark edemeyebilirsiniz. Hatta bazı işleri sürekli yaptığınız için daha pratik yolu olduğu aklınıza bile gelmeyebilir. Oysa işinize yarayacak birçok ürün hayatınızı kolay hâle getirmek için sizi bekliyor. İşte "Neden daha önce almadım ki?" dedirtecek ürünler ile karşınızdayız!

Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

"Bildiğin yol en hızlı olandır" deseler de birbirinden kullanışlı ürünlerle hayatı çok daha keyifli hâle getirmek mümkün. Daha basit yolu olduğunu fark edemediğiniz pek çok işinizde size büyük kolaylık sağlayacak ürünlerle karşınızdayız! Mutfağınızı düzenleyen saklama kaplarından banyoda telefonunuzu kullanmanızı sağlayacak telefon tutucuya kadar birçok ürün için yazımızı inceleyebilir, beğendiklerinizi güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, vakit kaybetmeden başlayalım mı?

1. Yiyeceklerinizi saklarken mutfağınıza düzen de getiren Chef's Path Saklama Kabı

Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

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Yiyeceklerinizi daha uzun süre muhafaza etmenizi sağlayan Chef's Path Saklama Kabı, farklı boyutta tam 7 adet kaptan oluşur. %100 hava geçirmez kapak mekanizması sayesinde gıdaları maksimum tazelikle saklayabilirsiniz. ABS plastikten elde edilen ve BPA içermeyen ürün, darbelere karşı yüksek dayanıklılık gösteriyor. Bu sayede uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Şeffaf tasarımı sayesinde içindeki yiyeceklerin ne kadar kaldığını kolayca kontrol edebilirsiniz. Kare şeklindeki ürünü üst üste koyarak yerleştirebilirsiniz. Böylece mutfakta alan tasarrufu sağlayabilirsiniz. Saklama kaplarında sıvı ürünleri de muhafaza edebilirsiniz.

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2. Yumurtalarınızı koruyan HOBBY LİFE Yumurta Kabı

Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

Buzdolabınızı daha düzenli ve kullanışlı hâle getirecek ürün arayışı içindeyseniz HOBBY LİFE Yumurta Kabı'nı tercih edebilirsiniz. 30 adet yumurtayı yerleştirebileceğiniz ürün, yumurtaları bir arada tutmanızı sağlıyor. Bu sayede buzdolabınızda diğer ürünler için daha fazla alana sahip olmanıza imkân tanıyor. Darbelere karşı dayanıklı yapıya sahip kap, yumurtaları dış etmenlere karşı koruyor. Kap sayesinde, kırılan yumurta buzdolabını kirletmiyor. Kapaklı tasarımıyla hava girişini engelleyerek yumurtaların bozulma riskini azaltıyor. Plastik malzemeden üretilen ürün, uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor.

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3. Su geçirmez tasarımıyla TOPBATHY Priz Koruyucu

Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

Mutfak ve banyo gibi alanlarda prizlerin sudan ya da nemden etkilenmesini engelleyecek bir ürüne sahip olmak istiyorsanız TOPBATHY Priz Koruyucu'ya göz atabilirsiniz. Şeffaf kapağıyla prizi dış etmenlere karşı koruyan ürün, elektronik cihazların güvenle kullanılmasını sağlıyor. Ayrıca koruyucu, prizin kullanım ömrünü de uzatıyor. PC malzemeden elde edilen ürün, aşınmaya ve darbelere karşı direnç gösteriyor. Böylece priz koruyucuyu uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. 90 derece açılabilen kapağı sayesinde fişi prize rahatça takabilirsiniz. Ürün, çocuk ya da evcil hayvanların prizle oynamasını engelleyerek istenmeyen kazalara mâni oluyor ve güvenli oyun alanı oluşturmanıza yardım ediyor.

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4. Isıya karşı dayanıklı yapısıyla Lurrose Kaşık Tutucu

Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

Yemek yaparken birçok malzeme kullanılsa da her biri aynı anda tencereye konulmuyor. Örneğin önce soğanlar kavruluyor, sonra domates ekleniyor, salça, sebze ve baharatlar derken her aşamada belirli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Tabii tüm bu süreçlerde yanmaması için yemek sık sık karıştırılıyor. Her seferinde farklı bir kaşık ya da spatula kullanmamak için Lurrose Kaşık Tutucu'dan yardım alabilirsiniz. Ürün, yemeğinizi yaparken karıştırmak için kullanacağınız kaşığın temiz kalmasını sağlıyor. Kaşık koruyucu ısıya dayanıklı olduğu için uzun süre size eşlik ediyor. Silikondan elde edildiği için kolay kolay zarar da görmüyor.

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5. Omuz ve sırtınızı destekleyen Hemoton Boyun Düzeltme Yastığı

Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

Hemoton Boyun Düzeltme Yastığı ile kronik boyun ağrılarını azaltabilirsiniz. Omuz gerginliği ve baş ağrısı için de tercih edebileceğiniz ürün, omuzları ve boynunuzu gevşeterek rahatlamanızı sağlar. Küçük ve hafif yapıya sahip yastığı istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. Yoğun geçen günün sonunda üzerinizde oluşan stresi atmanıza ve kendinizi rahat hissetmenize yardımcı oluyor. Masaj için kullanabileceğiniz ürünü boyun ve omuz desteği için de tercih edebilirsiniz. Poliüretan malzemeden elde edilen yastık, servikal vertebra yorgunluğunu gidermek için kullanılıyor. Dayanıklı yapısıyla ürün, uzun kullanım ömrüne sahip.

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6. Fotoğraflarınızı hızlı şekilde basan Kodak Mini 3 Fotoğraf Yazıcı

Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

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Kodak Mini 3 Fotoğraf Yazıcı'yla akıllı telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları anında basabilirsiniz. Kablosuz bağlantı özelliğine sahip ürün, kablo sorununu ortadan kaldırıyor. Yazıcıyı hem Android hem Apple cihazlarda kullanabilirsiniz. Kablosuz olarak aktardığınız fotoğrafı 50 saniye gibi kısa bir sürede basılı olarak alabilirsiniz. Mini tasarımı sayesinde cihazı yanınızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Yazıcı, 4 Pass teknolojisiyle yüksek çözünürlükteki görüntüleri mükemmel şekilde basmanızı sağlıyor. Koruyucu tabakası fotoğrafı suya ya da parmak izine karşı koruyor. Ürün, fotoğrafları UV ışınlarına karşı koruyor ve fotoğrafların rengini uzun süre muhafaza ediyor.

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7. Sevdiğiniz videoları duşta izlemenizi sağlayan Ally Duvara Monte Telefon Tutucu

Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

Banyoda en sevdiğiniz dizileri ya da videoları izlemeye ne dersiniz? Banyo keyfinizi artırmanıza yardımcı olacak Ally Duvara Monte Telefon Tutucu, su geçirmez özelliğiyle favori videolarınızı duş alırken izlemeye devam etmenizi sağlıyor. Banyo duvarına ya da ıslak zemine monte edilebilen ürün, 6.8 inçe kadar olan bütün telefonlar için kullanılabilir. 60 derece açılan kapağıyla telefonu tutucu içine kolayca koyup çıkarabilirsiniz. Dokunma hassasiyeti yüksek olan ürün sayesinde videoyu değiştirebilir ya da açıp kapatabilirsiniz. ABS materyalden elde edilen ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Beyaz renkli şık koruyucu, banyonuza dekoratif bir görünüm de kazandırıyor.

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8. Kablosuz tasarımıyla Techmaster Şarj Standı

Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

Techmaster Şarj Standı sayesinde akıllı telefonunuzu, saatinizi ve kablosuz kulaklığınızı tek ürünle aynı yerde şarj edebilirsiniz. Şarj standı, 15 w gücüyle ürünleri hızlı şekilde doldurmanıza yardımcı oluyor. LED ışığına basarak ürünü aktif hale getirebilirsiniz. Cihazı ister yatay ister dikey şekilde kullanabilirsiniz. Soğutma özelliği bulunan ürün, ısınmaya sebebiyet vermiyor. Kablosuz olarak şarj eden cihaz, kablo sorununu ortadan kaldırıyor. Aşırı voltaj koruması, aşırı akım koruması ve yabancı nesne algılama sensörü sayesinde cihazın zarar görmesini engelliyor. Kaymaz silikon tabanı ve manyetik sabitleyici cihazın oynamasını önlüyor. Böylece şarj olurken herhangi bir sorun oluşmasına mâni oluyor.

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