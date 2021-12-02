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Alec Baldwin: "Ben Tetiği Çekmedim"

02.12.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rust isimli filmin çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili ilk kez röportaj veren ünlü oyuncu Alec Baldwin, kendisinin silahın tetiğini çekmediğini söyledi

Rust isimli filmin çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili ilk kez röportaj veren ünlü oyuncu Alec Baldwin, kendisinin silahın tetiğini çekmediğini söyledi.

Çekimler sırasında Baldwin’in elindeki silahın ateş alması sonucu fimin görüntü yönetmeni hayatını kaybederken, yönetmen de yaralanmıştı. 21 Ekim tarihinde yaşanan olayın ardından ilk kez konuşan Baldwin, kendisine verilen kuru sıkı tabancanın kontrol edildiğini ancak kendisinin silahı ateşlemediğini söyledi.

ABC televizyonuna verdiği röportajdan tanıtım amacıyla kısa bir bölüm yayınlanan Baldwin’in, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadığı ve kendisinin silahı ateşlemediğini söylediği görülüyor. Baldwin röportajda “Ben asla birine silah doğrultup tetiği çekmedim. Asla” diyor.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Baldwin, röportajın yayınlanan kısmında silahı ateşlemediğini söylemesine yönelik olarak Santa Fe emniyet yetkilileri şu aşamada herhangi bir yorum yapmadı.

Kaza olarak değerlendirilen olaya ilişkin soruşturmada henüz herhangi bir kişiye yönelik olarak suçlama yapılmadı. Ancak iki set çalışanı filmin aynı zamanda yapımcısı da olan Baldwin hakkında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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