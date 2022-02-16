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Alec Baldwin’e İhmal Sonucu Ölüme Sebebiyet Davası

16.02.2022 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Film çekimleri sırasında görüntü yönetmeninin ölümüne yol açtığı iddia edilen aktör Alec Baldwin’e mahkeme yolu göründü. Hayatını kaybeden Halyna Hutchins’in ailesi, film setlerini güvende tutma amaçlı sektör uygulamalarını göz ardı ettikleri iddiasıyla Baldwin ve ekipten bazı isimlere dava açtı

Alec Baldwin’e İhmal Sonucu Ölüme Sebebiyet Davası

Film çekimleri sırasında bir görüntü yönetmeninin ölümüne yol açtığı iddia edilen aktör Alec Baldwin’e mahkeme yolu göründü. Hayatını kaybeden Halyna Hutchins’in ailesi, film setlerini güvende tutmak için sektör genelindeki bazı uygulamaları göz ardı ettiklerini iddia ederek Baldwin ve ekipteki bazı isimlere dava açtı.

İhmal sonucu ölüme sebebiyet verme davası, görüntü yönetmeni Hutchins'in kocası ve çiftin 9 yaşındaki oğlu Matthew Hutchins adına New Mexico eyaletinin Santa Fe ilçesinde açıldı.

Avukat Brian Panish, Los Angeles'ta düzenlediği basın toplantısında, "Dava, Alec Baldwin ve setin güvenliğinden sorumlu olan ancak pervasız davranarak ve maliyetleri düşürmeye çalışarak Halyna Hutchins'in anlamsız ve trajik ölümüne yol açan diğer isimlere karşı" dedi.

“Rust” filminin çekimlerinde prova sırasında Baldwin'in kullandığı silahın içindeki gerçek merminin ateşlenmesi sonucu Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş ve yönetmen Joel Souza yaralanmıştı. Film New Mexico'daki Bonanza Creek Çiftliği'nde çekiliyordu.

Baldwin, kendisine silahın “soğuk” yani kullanımının güvenli olduğunun söylendiğini ve tetiği çekmediğini söylemişti. Baldwin'in avukatı henüz bir açıklama yapmadı.

Avukat Panish, Baldwin'in Hutchins'i öldüren silahı elinde tuttuğu için "kayda değer oranda bir sorumluluk" taşıdığını söyledi.

Basın toplantısı sırasında Panish, bir kilisenin içindeki çekim sırasında gerçekleştiğine inandığı olayın animasyon canlandırmasını da izletti ve silahın kusurlu olduğuna inanmadığını söyledi.

Panish, "Tetik devreye girmedikçe ve horozu çekilmedikçe silah ateşlenemez. Yani silah Baldwin’deydi, silahın horozunu çektiğini söylüyor. Ateş etti. Kadın öldürüldü" dedi.

Olay hala New Mexico yetkilileri tarafından araştırılıyor. Herhangi bir suç duyurusu yapılmış değil.

İhmal sonucu ölüme sebebiyet verme davasında, Baldwin dışında setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez Reed ve yönetmen yardımcısı David Halls da dahil olmak üzere yaklaşık 20’den fazla sanığın adı geçiyor. Gutierrez Reed ve Halls’ın temsilcileri yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

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