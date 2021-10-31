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Alec Baldwin ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu

31.10.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında 41 yaşındaki görüntü yönetmenini kazayla öldürmesinin ardından ilk kez konuşarak "Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu" açıklamasını yaptı.

Alec Baldwin ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu

Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile Alec Baldwin sessizliğini bozdu. Baldwin olaydan beri ilk defa kamuoyu önünde açıklamalarda bulundu.

"O BENİM ARKADAŞIMDI"

Gazetecilere konuşan aktör, polisin kendisine devam eden soruşturma hakkında konuşmamasını emrettiğinin altını çizdi. Kaza sonrası hayatını kaybeden görüntü yönetmeni için "O benim arkadaşımdı" diyen Baldwin, "Birlikte film çeken çok, çok iyi bir ekiptik ve sonra bu korkunç olay oldu" ifadesini kullandı.

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"TRİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU"

Yaşanan trajediyi "trilyonda bir ihtimal gerçek oldu" şeklinde tanımlayan Baldwin bu tip kazaların çok nadir gerçekleştiğinin altını çizdi.

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Ünlü aktör insanların güvenliği için film ve dizi çekimlerinde ateşli silah kullanımının sınırlandırılmasından yana olacağını ve bunun için üstüne düşen her şeyi yapacağının altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, 22 Ekim'de film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmişti, yönetmen Joel Souza ise yaralanmıştı.

Kaynak: BBC


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