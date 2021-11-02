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Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den cesur paylaşımlar

02.11.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu model Ireland Baldwin babasının yaşadıkları sonrasında paylaşımlarına bir süre ara vermişti. Güzel model son olarak Cadılar Bayramı için paylaşım yapıp içini döktü.

Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den cesur paylaşımlar

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında set ekibinden 2 kişiyi yanlışlıkla vurması dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Olayın yankıları sürerken gözler Baldwin ailesinde.

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu model Ireland Baldwin bu süreçte babasına olabildiğince destek olmaya çalışıyor.

Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin ölen yönetmenle ilgili paylaşım yaptıAlec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin ölen yönetmenle ilgili paylaşım yaptı

SON ANDA EVDE KUTLAMA YAPTI

Ireland Baldwin bu zor günlerde Cadılar Bayramı partilerine katılmayı reddederken son anda fikrini değiştirdi. Bu özel gün için büyük bir çaba göstermeyen model arkadaşlarının ısrarıyla son anda evdeki eşyalarla kostüm yaptı.

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Ünlü model göğüs dekoltesine yer verdiği kostümlü pozlarını paylaşıp evinin çevresinde çok fazla paparazzinin olduğunu söylerken "Kutlayacağımızı düşünmemiştik ama eski kostümler ve kan bulduk, gerçekten iyi yemek yedik, tekila içtik, birkaç arkadaşla görüştük, korku filmi izledik" açıklamasında da bulundu.

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Ireland Baldwin'in takipçileri ise ünlü modelin kafasını dağıtmak için bu tarz bir etkinliğe katılmasına beğeni yağdırdı.

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Bazı takipçiler ise bu pozları yayınlamasının ölen kişinin ailesine saygısızlık olduğunu söyledi.

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Ireland Baldwin
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