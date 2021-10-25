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Alec Baldwin'in yardımcı yönetmenin ölümüne nasıl sebep olduğu ortaya çıktı

25.10.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alec Baldwin'in Rust filminin setinde kazayla görüntü yönetmeni Hutchins'in öldürdüğü olayın detayları ortaya çıktı. Sette bulunan kameraman olayın nasıl meydana geldiğini ve sonrasında neler yaşandığını anlattı.

Alec Baldwin'in yardımcı yönetmenin ölümüne nasıl sebep olduğu ortaya çıktı

Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de oyuncusu olduğu Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.

Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak polise verilen yeminli bir ifade kan donduran olaydaki sır perdesinin aralanmasına neden oldu.

YEMİNLİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, kameraman Reid Russell'ın olayı soruşturan dedektiflere verdiği ifadede Baldwin söz konusu silahı kameraya doğrultarak prova yapıyordu.

Russell'ın ifadesinde bundan kısa bir süre sonra silah sesinin duyulduğu bilgisi yer aldı. Kameraman Hutchins'in bir süre bacaklarını hissetmemeye başladığını söylediğini belirtti.

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandıAlec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Yeminli ifade ile ayrıca, çekim gününde sette bir kargaşa olduğunu ve kamera ekibinin birkaç üyesinin ödeme ve konaklama konusunda bir anlaşmazlık yüzünden prodüksiyonu terk ettiğini de ortaya çıkardı.

Yeminli ifadede, 'Reid, kamera ekibinin ödeme ve barınma ile ilgili sorunlar yaşadığını belirtti' ifadeleri yer aldı. Kameraman Russel'ın altı kişinin ayrıldığını söylediğini de sözlerine ekledi.

"SİLAH GÜVENLİ" DEDİLER

Mahkeme kayıtlarına göre, Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi.

BALDWİN'İN KANLI KIYAFETİ DELİL OLDU

Polis soruşturmasına ilişkin ayrıntılar, dün, New Mexico, Santa Fe'deki bir mahkemede arama emri çıkarıldığında açıklandı. Öte yandan, Baldwin'in kanlı kıyafetinin söz konusu silahla delil olarak alındığı belirtildi.

Alec Baldwin kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok." ifadesine yer vermişti.

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Aktör dün Halyna Hutchins'in eşi Matt Hutchins ve çiftin oğullarıyla birlikte görüntülendi. Oldukça üzgün olduğu görülen ve Matt Hutchins'e sarılan Alec Baldwin ikiliye kaldıkları otelden ayrılırlarken bir süre eşlik etti.

Soruşturmayı yürüten bölge şerifi henüz olay ile ilgili kimseyi suçlamadı.


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