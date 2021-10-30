Alec Baldwin olayında yeni detaylar ortaya çıktı! Boş zamanlarda gerçek mermi ile eğlence yapmışlar

Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i silahla vurarak öldürmesiyle ilgili olayda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

BOŞ ZAMANLARDA GERÇEK MERMİ İLE EĞLENCE

Hollywood'u sarsan trajedide soruşturmanın başlaması ile ihmaller de bir bir ortaya çıkıyor. Son olarak film ekibi üyelerinin boş zamanlarında hedef talimi için silahlarda gerçek mermiler kullandığına dair raporlar ortaya çıktı.

KANITLAR FBI SUÇ LABORATUVARINA GÖNDERİLDİ

The Wrap'ın kurucusu ve CEO'su Sharon Waxman, konuya ilişkin "Ekip üyelerinin kırsal alanda bira kutularına ateş ederek eğlendiği ve bu sırada da gerçek mermi kullandıklarını biz de olayın olduğu gün öğrendik" dedi.

Yetkililer setten toplamda üç ateşli silah, bazıları gerçek 500 mermi ve birkaç parça kıyafet topladı. Balistik kanıtlar şimdi analiz için bir FBI suç laboratuvarına gönderildi.



