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Alec Baldwin ölümlü kazadan sonra ilk kez konuştu, gözyaşlarıyla anlattı: Tetiği ben çekmedim

02.12.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de çekilen film esnasında Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan silah kazasıyla ilgili aktör Alec Baldwin, gözyaşları içinde silahın tetiğini kendisinin çekmediğini söyledi.

Alec Baldwin ölümlü kazadan sonra ilk kez konuştu, gözyaşlarıyla anlattı: Tetiği ben çekmedim

ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin, 21 Ekim'deki olaydan sonra ilk defa verdiği röportajda, ABC televizyonunda, Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmediğini belirtti.

New Meksiko eyaletindeki çekimler sırasında yaşanan kazayla ilgili George Stephanopoulos'un sorularını cevaplarken gözyaşlarını tutamayan Baldwin, "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem." dedi.

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandıAlec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

''YAŞANANLAR GERÇEK DEĞİLMİŞ GİBİ''

Bugün tamamı yayınlanacak röportajın tanıtım videosunda, gerçek bir merminin sette ve silahın içinde ne işi olduğunu bilmediğini ifade eden Baldwin, "Hala inanmakta zorluk çekiyorum. Yaşananlar bana gerçek değilmiş gibi geliyor." diye konuştu.

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Daha önce Amerikan basınına yansıyan haberlerde, aktör Baldwin'in ateşlediği silahın, çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği kaydedilmişti.

Halls'ın, Baldwin'e bir silah uzatarak "güvenli" diye seslendiği, ifadesinde silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.

NE OLMUŞTU?

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust" isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

(AA)

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