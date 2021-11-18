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Alec Baldwin setindeki ölümlü kazaya dava: 'Senaryoya göre silahın ateşlenmesi gerekmiyordu'

18.11.2021 04:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Rust (Pas) filminin çekimleri sırasında ateşlediği kurusıkı tabancayla görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduğu olaya dair açılan yeni davada, "senaryoya göre silahın ateşlenme zorunluluğu olmadığı" iddia edildi.

ABD'de ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Rust (Pas) filminin çekimleri sırasında ateşlediği kurusıkı tabancayla görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduğu olaya dair açılan yeni davada, "senaryoya göre silahın ateşlenme zorunluluğu olmadığı" iddia edildi.

Provalar sırasında Baldwin'in kameraya doğru ateşlediği silah, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve yönetmen Joel Souza'nun yaralanmasına yol açmıştı.

Davayı, senaryo amiri Mamie Mitchell açtı. Çarşamba günü yapılan basın toplantısında Mitchell'ın avukatı Gloria Allred, Baldwin'in ve yapımcıların "dikkatsiz" davrandığını belirterek, yapımcıları güvenlik protokollerine uymamakla suçladı.

Senaryoda, "Baldwin'in ya da başka herhangi birinin silahı ateşlemesi gerektiğine dair herhangi bir bilgi olmadığı" iddia edildi.

Mitchell'ın açtığı davada senaryoda olayın yaşandığı sahnede 3 yakın çekim planı - biri Baldwin'in gözlerine, diğeri omzundaki kan izine ve üçüncüsü de eli silah kılıfına uzanırken Baldwin'in gövdesine odaklanan - olduğu belirtildi.

Ünlü aktör Alec Baldwin'in film setinde yanlışlıkla açtığı ateşle hayatını kaybeden Halyna Hutchins, film sektörünün hızla yükselen yıldızlarından biriydi.

Mitchell'ın avukatı Baldwin'i, silahı kontrol etmeden ateşleyerek "Rus ruleti oynamakla" suçladı.

Mitchell davayı saldırı, kasıtlı olarak duygusal sıkıntı ve zarar verme suçlamalarıyla açtı. Karşılığında talep edilen tazminat miktarı belirtilmedi.

Olayla ilgili olarak daha önce de sette elektrik teknisyeni olarak çalışan Serge Svetnoy "ihmal" davası açmıştı.

Baldwin ve adlarına dava açılan diğer yapımcılar, iddialar hakkında yorum yapmadı.

21 Ekim'de New Mexico'daki film setinde yaşanan olaya dair soruşturma sürüyor. Polis, olayla ilgili olarak kimseye resmen suçlama yöneltmedi.

"Silahın güvenli olduğu söylenmişti"

Mahkeme kayıtlarına göre Alec Baldwin'in sette ateşlediği silahı kendisine bir yönetmen yardımcısı "güvenli olduğu söylenerek" verdi.

Yönetmen yardımcısı Dave Halls, silahı Baldwin'e verirken içinde gerçek patlayıcı mühimmat olduğunu bilmiyordu. Kayıtlara göre Halls, bu sebeple silahın boş olduğu anlamına gelecek şekilde "Soğuk silah" diye bağırarak silahı aktöre teslim etti.

Alec Baldwin

Baldwin: Yaşadığım şoku ve üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum

63 yaşındaki Baldwin, olay sonrası polislerce sorgulandı.

Baldwin "kaza" olarak tarif ettiği olay sonrası ilk açıklamasında büyük şok ve üzüntü yaşadığını söylemişti.

Twitter hesabından açıklama yapan Alec Baldwin şunları kaydetti:

"Bir anne, eş ve çok sevdiğimiz bir meslektaşımız olan Halyna Hutchins'in hayatına mal olan kaza nedeniyle yaşadığım şoku ve üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl yaşandığını anlamak için yapılan polis soruşturmasına tüm desteğimi veriyorum. Eşi ile de konuştum. Ona ve aileye desteğimin yanlarında olduğunu söyledim. Eşi, oğulları ve Halyna'yı tanıyan ve seven herkes için büyük üzüntü yaşıyorum."

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