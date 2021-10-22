Alec Baldwin Sette Görüntü Yönetmeni'nin Ölümüne Neden Oldu

Hollywood yıldızı Alec Baldwin, film çekimi sırasında, kullandığı kuru sıkı tabancayı ateşlemesi sonucu, filmin yönetmeni ve görüntü yönetmeni vuruldu. Olayda, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Filmin yönetmeni Joel Souza’nın da hastanede tedavisi devam ediyor.

Rust isimli filmin ABD’nin New Mexico eyaletinde devam eden çekimleri sırasında meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Film çekimi sırasında oyuncu Alec Baldwin, elindeki kuru sıkı silahı ateşledi ancak silahın patlamasıyla birlikte filmin yönetmeni Souza ve görüntü yönetmeni Hutchins yaralandı. Ağır yaralı olan Hutchins helikopterle hastaneye gönderilirken Souza’ya da olay yerine gelen ambulansta ilk müdahale yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra yapılan açıklamada Hutchins’in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Souza’nın da tedavi sonrası hastaneden taburcu edildiği belirtiliyor ancak durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Bölge polisi olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Aktör Baldwin’in ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı ifade ediliyor. Görgü tanıkları Alec Baldwin, olayın ardından sette gözyaşlarına boğulduğunu anlatıyorlar.

Baldwin, söz konusu filmde de 1880’li yıllarda yanlışlıkla 13 yaşındaki torununu öldüren bir karakteri canlandırıyordu. Yapılan açıklamada filmin çekimlerinin askıya alındığı duyuruldu.

Hayatını kaybeden Hutchins’in aslen Ukraynalı olduğu ve bir dönem araştırmacı gazeteci olarak çalıştıktan sonra film sektörüne geçiş yaptığı biliniyor. Hutchins, 2019 yılında Amerika’da Yıldızı Parlayan Görüntü Yönetmenleri’nden biri olarak seçilmişti.

