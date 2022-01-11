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Alec Baldwin sette ölümle ilgili ilk röportajını verdi: Aktörlük kariyerim bitmiş olabilir

11.01.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı aktör Alec Baldwin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan olayda tetiği çekmediğini savundu.

Alec Baldwin sette ölümle ilgili ilk röportajını verdi: Aktörlük kariyerim bitmiş olabilir

Film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan olayla ilgili ilk röportajını veren Alec Baldwin, oyunculuk kariyerinin bitmiş olabileceğini söyledi.

Alec Baldwin, 21 Ekim'deki olayda "tetiği çekmediğini" savundu.

ABC röportajı sırasında zaman zaman ağlayarak konuşan Baldwin, "Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem" dedi.

63 yaşındaki aktör, "Biri o silaha gerçek mermi koydu. Biliyorum ki o kişi ben değilim" dedi.

Baldwin'in Ekim ayındaki olay sonrası ilk kez soruları yanıtladığı röportaj Perşembe akşamı yayınlandı.

Alec Baldwin, Hutchins'in ölümüyle sonlanan anlara ilişkin şunları anlattı:

"Beni yönlendiriyor, silahı nasıl tutmam gerektiğini gösteriyordu. Silahımı tutma istediği şekilde tutuyordum. (Silahın namlusu) koltuk altına doğruydu.

Baldwin çekim için silahın horozunu kaldırdığını ama tetiği çekmediğini savundu:

"Tetik çekili değildi. Ben tetiği çekmedim. Ben horozu kaldırdım. 'Görebiliyor musun, Görebiliyor musun?' dedim.

"Sonra horozu bıraktım ve silah patladı"

Baldwin, bu olay nedeniyle oyunculuk kariyerinin bitebileceğini, "bunun umurunda olmadığını" da söyledi.

"Trilyonda bir olacak bir olay"

Stephanopoulos, 80 dakika süren söyleşinin, 20 yıllık kariyerindeki "en yoğun" tecrübe olduğunu söyledi.

Televizyoncu, 63 yaşındaki Baldwin'in röportajdaki tavırlarını, "yıkılmış ama samimi" ifadeleriyle anlattı.

Alec Baldwin, Rust isimli 19'uncu yüzyıl kovboy filminde hem başroldeydi hem de filmin prodüktörüydü.

Baldwin, bu röportajdan önce kendisini takip eden paparazzilere ayak üstü konuşmuş ve yaşananı "trilyonda bir olacak bir olay" olarak tanımlamıştı.

https://twitter.com/ABC/status/1466104944059199489

'Hiçbir fikrim yok'

New Mexico eyaletinde 22 Ekim tarihinde yaşanan olayda, gerçek mermi ile yaralanan 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin'e silahı, yönetmen yardımcılarından biri verdi ve verirken de "soğuk silah" ifadesiyle dolu olmadığını ona söyledi.

Dave Halls, isimli yönetmen yardımcısı da silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylüyor. Halls'a da silahı, setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed verdi.

Hutchins bir çocuk annesiydi

Silahın, kabından çıkarılırken ateş aldığı düşünülüyor.

George Stephanopoulos, Baldwin'e gerçek merminin sete nasıl girdiğini de sordu. Ünlü oyuncu ise bu soruya, "Hiçbir fikrim yok" yanıtını verdi ve devam etti: "Birisi silaha gerçek bir mermi koydu. O merminin sette bile olmaması gerekiyordu"

Silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada "gerçek merminin nereden geldiğini bilmediğini" savunuyor.

Bu merminin nasıl olup da sete geldiği, polis soruşturmasının merkezinde yer alıyor.

Bu hafta başında, ateşli silah tedarikçisi bir firmaya ait merkeze yönelik olarak arama emri çıkarıldı.

Sete getirilen cephanenin farklı kaynaklardan elde edildiği belirtiliyor.

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