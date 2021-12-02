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Alec Baldwin sette ölümle ilgili ilk röportajını verdi: 'Ben tetiği çekmedim'

02.12.2021 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı aktör Alec Baldwin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan olayda tetiği çekmediğini savundu.

Alec Baldwin sette ölümle ilgili ilk röportajını verdi: 'Ben tetiği çekmedim'

Amerikalı aktör Alec Baldwin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan olayda tetiği çekmediğini savundu.

Yıldız isim Ekim ayındaki olay sonrası ilk kez bir televizyon röportajında o güne dair soruları yanıtladı.

ABC röportajı sırasında zaman zaman ağlayarak konuşan Baldwin, "Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem" dedi.

George Stephanopoulos tarafından yapılan röportaj Perşembe akşamı ABC televizyonunda yayınlanacak.

Stephanopoulos, 80 dakika süren söyleşinin, 20 yıllık kariyerindeki "en yoğun" tecrübe olduğunu söyledi.

Televizyoncu, 63 yaşındaki Baldwin'in röportajdaki tavırlarını, "yıkılmış ama samimi" ifadeleriyle anlattı.

Alec Baldwin, Rust isimli 19'uncu yüzyıl kovboy filminde hem başroldeydi hem de filmin prodüktörüydü.

Baldwin, bu röportajdan önce kendisini takip eden paparazzilere ayak üstü konuşmuş ve yaşananı "trilyonda bir olacak bir olay" olarak tanımlamıştı.

https://twitter.com/ABC/status/1466104944059199489

'Hiçbir fikrim yok'

New Mexico eyaletinde 22 Ekim tarihinde yaşanan olayda, gerçek mermi ile yaralanan 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin'e silahı, yönetmen yardımcılarından biri verdi ve verirken de "soğuk silah" ifadesiyle dolu olmadığını ona söyledi.

Dave Halls, isimli yönetmen yardımcısı da silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylüyor. Halls'a da silahı, setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed verdi.

Hutchins bir çocuk annesiydi

Silahın, kabından çıkarılırken ateş aldığı düşünülüyor.

George Stephanopoulos, Baldwin'e gerçek merminin sete nasıl girdiğini de sordu. Ünlü oyuncu ise bu soruya, "Hiçbir fikrim yok" yanıtını verdi ve devam etti: "Birisi silaha gerçek bir mermi koydu. O merminin sette bile olmaması gerekiyordu"

Silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada "gerçek merminin nereden geldiğini bilmediğini" savunuyor.

Bu merminin nasıl olup da sete geldiği, polis soruşturmasının merkezinde yer alıyor.

Bu hafta başında, ateşli silah tedarikçisi bir firmaya ait merkeze yönelik olarak arama emri çıkarıldı.

Sete getirilen cephanenin farklı kaynaklardan elde edildiğini belirtiliyor.

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