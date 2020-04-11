Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Digital yayın platformu Blu TV'nin yeni dizisi Alef heyecan ve gerilim yüklü bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki, Alef dizisinin konusu nedir? Alef 3. bölümü ne zaman yayınlanacak?

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Blu TV'de yayınlanmaya başlayan Alef dizisinde heyecan yükselmeye devam ediyor. Blu TV ve FX'un ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Melis Sözen ve Ahmet Mümtaz Taylan yer alıyor. Polisiye türünde yer alan Alef dizisinin konusu, Kemal ve Settar adlı iki dedektifin İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan bir cesedin sırrını çözme mücadelesi etrafında şekilleniyor.

Ahmet Mümtaz Taylan'ı Settar, Kenan İmirzalıoğlu'nu ise Kemal rolünde izleme fırsatı yakalıyoruz. Alef dizisi sadece polisiye öğeleri taşımıyor; aynı zamanda tarihi bilgiler de veriyor. Emin Alper'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizi de Melis Sözen, üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar karakterine hayat veriyor.

Blu TV, digital yayın platformu olduğundan dolayı dizileri televizyon ekranından farklı bir şekilde yayınlıyor. İkişerli bölümler halinde yayına sunulan diziler de seyircinin heyecanı canlı tutuluyor. Alef ilk 2. bölümü ile geçtiğimiz günlerde seyirci karşısına çıktı. Heyecan, gerilim ve aksiyonun bir an olsun eksik olmadığı Alef de birbirine taban tabana zıt iki polisin, ortak bir amaç için birlikte çalışmasına şahitlik ediyoruz. Kemal ve Settar'a yardımcı olan Yaşar, tarihin sır perdesinin kalkması için çalışıyor. Seri cinayetlerin arkasında yatan nedenleri birer birer araştıran Kemal ve Settar, özel hayatlarındaki sorunlarla da mücadele etmek zorunda kalıyor.