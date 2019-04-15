"Aleko Operası" İstanbul'da ilk kez 19 Nisan'da sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Rus besteci ve piyano virtüözü Sergei Rachmaninov'un hayatı boyunca tamamlayabildiği üç opera eserinden ilki olma özelliğini taşıyan "Aleko", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından ilk kez sahnelenecek.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, eser, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde 19 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Doğan Çelik tarafından sahneye konulan eser, Rusça seslendirilecek. Operada orkestranın şefliğini Zdravko Lazarov üstlenirken, dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostümleri ise Serdar Başbuğ hazırladı.

Koreografi Nil Berkan'a, ışık tasarımı ise Taner Aydın'a ait olan operanın koronun şefliğini ise Paolo Villa gerçekleştiriyor.

Operada "Aleko" rolünde Alper Göçeri, Utku Bayburt, Zafer Erdaş, "Genç Çingene" rolünde Ali Murat Erengül, Yoel Keşap, Muzaffer Soydan, "Zemfira" rolünde Maria Otilia Radulescu İpek, Ayten Telek, Hande Soner Ürben, "Zemfira'nın Babası" rolünde Kenan Dağaşan, Göktuğ Alpaşar, Ali Haydar Taş, "Yaşlı Çingene" rolünde Arzu Bozkurt , Nursel Dinler Yazman dönüşümlü olarak rol alıyor.

Librettosunu Vladimir Nemirovich-Danchenko'nun, Rus şair ve yazar Aleksandr Puşkin'in dramatik "Çingeneler" şiirinden uyarlayarak yazdığı operanın ilk sahnelenişi 1892 yılında Moskova'da gerçekleştirilmişti.

Prömiyeri ise 1983'de Bolşoy Tiyatrosunda yapılan eser, Rus genci Aleko'nun çingene kızı Zemfira'ya olan trajik aşkını konu ediniyor.

