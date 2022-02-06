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Aleksandr Lukaşenko'dan Ukrayna açıklaması: En fazla 3-4 gün sürer

06.02.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasında olası bir savaşın konuşulduğu bugünlerde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko çarpıcı bir açıklama geldi. Lukaşenko yaptığı açıklamada “Ukrayna’nın bizimle savaşamayacağı çok net. Olası bir savaş en fazla 3-4 gün sürer” diye konuştu.

Aleksandr Lukaşenko'dan Ukrayna açıklaması: En fazla 3-4 gün sürer

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik devam ediyor. ABD ve Batı, Ukrayna'ya desteğini sürdürürken Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko "Olası bir savaş en fazla 3-4 gün sürer" açıklamasını yaptı.

"BİZİMLE ASLA SAVAŞMAYACAĞI ÇOK NET"

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, olası bir savaşta kimsenin kendilerine karşı duramayacağını belirterek, “Ukrayna'nın bizimle asla savaşmayacağı çok net. Bu savaş en fazla üç veya dört gün sürer. Bize karşı savaşacak kimse olmaz” dedi.

"BİZE DOKUNMAYIN"

Lukaşenko, Avrupa’nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) güçleriyle savaşma fikrinin boş bir fikir olduğunu anladığını ifade ederek, “Bunu görmüyorlar mı? Bizimle, özellikle de Rusya ile savaşmanın beyhude olduğunu anlıyorlar. Bir tür nükleer ve diğer silahlardan bahsetmiyoruz. Ama bize dokunmamaları daha iyi. Bize dokunmayın” dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA ‘BİRLİK DEVLETİ’ ANLAŞMASI

Kasım 2021’in ilk günlerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında, iki ülkenin ekonomi ve askeri alanlarda üzere işbirliğinin derinleştirilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
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