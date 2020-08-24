Aleksey Navalni: Rus muhalif lideri tedavi eden Alman doktorlar 'Bulgular zehirlenmeye işaret ediyor' dedi

Rus muhalif Aleksey Navalni'yi Berlin'de tedavi eden Alman doktorlar, bulguların zehirlenmeye işaret ettiğini söyledi. Navalni'nin tedavi gördüğü Charite Hastanes'nin yazılı açıklamasında "Klinik kanıtlar, kolinesteraz inhibitörleri grubuna ait bir madde aracılığıyla zehirlenme olduğunu gösteriyor" dendi. Hastane, 44 yaşındaki Rus muhalifin durumunun 'ciddi olduğunu, ama hayati tehlikesinin bulunmadığını' ifade etti. Navalni, Perşembe günü Siberya'daki Tomsk'tan Moskova'ya giden uçakta hastalanmıştı. Destekçileri Navalni'nin Tomsk havaalanında içtiği bir çaydan zehirlenmiş olabileceğini öne sürüyordu. Navalni'nin uçağı Omsk'a acil iniş yaptı ve ilk tedaviyi orada gördü. Doktorlar önce Navalni'nin başka bir yere nakledilemeyecek kadar hasta olduğunu söyledi daha sonra Almanya'ya gönderilmesine izin verildi. Navalni Cumartesi sabahı tedavi için Berlin'e indi. Rus doktorlar önce Navalni'nin vücudunda hiçbir zehirli madde bulunmadığını söylüyor, rahatsızlığının düşük kan şekeri kaynaklık metabolizma düzensizliği olduğunu iddia ediyordu.

Muhalif liderin uçak masrafını "Cinema for Peace" (Barış için Sinema) adlı Almanya merkezli bir vakıf karşıladı. Barış için Sinema Vakfı, aktivist ve film yapımcısı Jaka Bizili tarafından kuruldu. Vakıf, 2018'de zehirlenme belirtileri gösteren muhalif Rus punk grubu Pussy Riot'ın sözcüsü Pyotr Verzilov'un tedavi masraflarını üstlenmişti. Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herkese destekleri için çok teşekkürler. Aleksey'in yaşamı ve sağlığı için verdiğimiz mücadele yeni başladı" yazdı. Yarmysh, Rus doktorların uçuşa geç onay vermelerini eleştirdi, gerekli tüm evrakların Cuma sabahı hazır olduğunu söyledi. Doktorlar ne dedi? Alman doktorlar öncelikle Navalni'nin zehirlenip zehirlenmediğini inceledi. Hastane, "Maddenin kesin olarak ne olduğu henüz bilinmiyor. Geniş kapsamlı analizler başladı. Zehrin etkisi, örneğin organizmadaki kolinesteraz inhibisyonu birkaç defa bağımsız laboratuvarlarda kanıtlandı" açıklaması yaptı. Navalni, atropin panzehriyle tedavi ediliyor. Ama açıklamada, klinik sonuçların henüz belirsiz olduğu ve sinir sistemine etkileri olabileceği uyarısı yapıldı.