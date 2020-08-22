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Aleksey Navalni tedavi için Berlin'de

22.08.2020 12:08 | Son Güncelleme

Rusya’da Devlet Başkanı Putin'in en güçlü siyasi rakiplerinden olan ve ülkesinde zehirlendiği iddia edilen Aleksey Navalni tedavi amacıyla Berlin’e getirildi.

Aleksey Navalni tedavi için Berlin'de

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı en sert muhalif isimlerden biri olan ve zehirlendiği iddia edilen Aleksey Navalni, tedavi amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'e getirildi. Küresel çapta havayolu trafiğinin gözlemlenmesini sağlayan flightradar24.com sitesinin verilerine göre, durumu ağır olan Navalni'yi taşıyan uçak Almanya saati ile 08.47'de (TSİ 09.47) Berlin-Tegel havaalanına iniş yaptı. Wall Street Journal'ın, "Putin'in en çok korktuğu adam" olarak nitelendirdiği siyasetçinin, Berlin'in dünyaca ünlü tıp merkezi Charite hastanesinde tedavi altına alınacağı belirtiliyor.

44 yaşındaki Aleksey Navalni geçtiğimiz Perşembe günü Rusya içinde yaptığı bir uçak seyahati sırasında bayılmış ve bunun üzerine başkent Moskova'ya giden uçak Omsk kentine acil iniş yapmıştı. Bu kentteki bir hastanede komada yatan Navalni'nin taraftarları, muhalif siyasetçinin çayına konan bir madde ile zehirlendiğini öne sürüyor. Navalni'nin bir tür metabolizma hastalığından muzdarip olduğunu ifade eden rus doktorlar ise, hastanın durumunun başka bir yere nakledilmeye müsait olmadığını belirtmişti.

Cinema for Peace'in girişimi

Ancak bu uyarıya rağmen girişimlerde bulunan "Cinema for Peace" (Barış için Sinema) adlı örgüt, Alman doktorlarla birlikte Navalni'yi Almanya'ya götürecek bir ambulans uçak organize etmiş ve Navalni'nin durumunu inceleyen Alman doktorların hastanın seyahat etmesinde bir sakınca görmedikleri yönünde rapor verdiklerini kaydetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik sert muhalefeti ile tanınan Aleksey Navalni'nin yöneticisi olduğu vakıf, Rus siyasetinde önde gelen isimlerin adının karıştığı yolsuzluklara ilişkin raporlar yayınlıyor. Daha önce defalarca gözaltına alınan ve yargılanan Navalni, birçok kez hapis cezasına çarptırılmıştı.

AFP,dpa,REUTERS / ET,HT

© Deutsche Welle

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