Aleksey Navalni tedavi için Berlin'de

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı en sert muhalif isimlerden biri olan ve zehirlendiği iddia edilen Aleksey Navalni, tedavi amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'e getirildi. Küresel çapta havayolu trafiğinin gözlemlenmesini sağlayan flightradar24.com sitesinin verilerine göre, durumu ağır olan Navalni'yi taşıyan uçak Almanya saati ile 08.47'de (TSİ 09.47) Berlin-Tegel havaalanına iniş yaptı. Wall Street Journal'ın, "Putin'in en çok korktuğu adam" olarak nitelendirdiği siyasetçinin, Berlin'in dünyaca ünlü tıp merkezi Charite hastanesinde tedavi altına alınacağı belirtiliyor.

44 yaşındaki Aleksey Navalni geçtiğimiz Perşembe günü Rusya içinde yaptığı bir uçak seyahati sırasında bayılmış ve bunun üzerine başkent Moskova'ya giden uçak Omsk kentine acil iniş yapmıştı. Bu kentteki bir hastanede komada yatan Navalni'nin taraftarları, muhalif siyasetçinin çayına konan bir madde ile zehirlendiğini öne sürüyor. Navalni'nin bir tür metabolizma hastalığından muzdarip olduğunu ifade eden rus doktorlar ise, hastanın durumunun başka bir yere nakledilmeye müsait olmadığını belirtmişti.