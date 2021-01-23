Aleksey Navalni: Tutuklu Rus muhalif liderin serbest bırakılması için düzenlenen eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alındı

Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması için ülke genelinde protestolar düzenlendi.

Protestolarda polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh ve avukatı Lyubov Sobol da dahil olmak üzere ekibinden birçok isim yer aldı.

Rus yetkililer gösteriler öncesinde polisin her türlü izinsiz gösteriyi engelleyeceğini açıkladı.

Başkent Moskova'da ise Puşkin Meydanı gösterilerin adresi olarak belirlendi. Güvenlik güçleri meydanın etrafını demir bariyerlerle çevirdi.

Alexei Navalni'nin eşi Yulia Navalni, Moskova'daki eylemlere "kendisi, eşi, çocukları ve paylaştıkları idealler için" katılacağını söyledi.

Bağımsız bir haber kaynağı olan Sota, Vladivostok kentinde düzenlenen eyleme en az 3 bin kişinin katıldığını duyurdu. Ancak yerel yetkililerin sayının 500 olarak belirlendiğini söyledi.

Yakutsk şehrindeki protestolar ise -50 derece altında gerçekleşti.

Eylemleri izleyen bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan OVD, 13'ü Habarovsk'ta olmak üzere toplam 48 kişinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.