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Aleksey Navalni: Tutuklu Rus muhalif liderin serbest bırakılması için düzenlenen eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alındı

23.01.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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Aleksey Navalni: Tutuklu Rus muhalif liderin serbest bırakılması için düzenlenen eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alındı

Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması için ülke genelinde protestolar düzenlendi. Protestolarda polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması için ülke genelinde protestolar düzenlendi.

Protestolarda polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh ve avukatı Lyubov Sobol da dahil olmak üzere ekibinden birçok isim yer aldı.

Rus yetkililer gösteriler öncesinde polisin her türlü izinsiz gösteriyi engelleyeceğini açıkladı.

Protestolarda Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh de gözaltına alındı.

Başkent Moskova'da ise Puşkin Meydanı gösterilerin adresi olarak belirlendi. Güvenlik güçleri meydanın etrafını demir bariyerlerle çevirdi.

Alexei Navalni'nin eşi Yulia Navalni, Moskova'daki eylemlere "kendisi, eşi, çocukları ve paylaştıkları idealler için" katılacağını söyledi.

Yakutsk şehrindeki protestolar ise -50 derece altında gerçekleşti.

Bağımsız bir haber kaynağı olan Sota, Vladivostok kentinde düzenlenen eyleme en az 3 bin kişinin katıldığını duyurdu. Ancak yerel yetkililerin sayının 500 olarak belirlendiğini söyledi.

Yakutsk şehrindeki protestolar ise -50 derece altında gerçekleşti.

Eylemleri izleyen bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan OVD, 13'ü Habarovsk'ta olmak üzere toplam 48 kişinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Habarovsk şehrindeki protestoyu ise polis eylemcilere "evinize dönün" çağrısıyla durdurdu.

Habarovsk'ta da çok sayıda Navalni taraftarı bir araya geldi

Navalni destekçileri yaklaşık 60 şehirde düzenlenmesi planlanan protestolar öncesinde sosyal medyada da çağrılarda bulundu.

Gençler arasında yaygın olan sosyal medya platformu TikTok'ta da gösterilerle ilgili videolar paylaşıldı.

Rusya Eğitim Bakanlığı ebeveynlere çocuklarının herhangi bir gösteriye katılmasına izin vermemelerini söyledi.

Eylemler

Ağustos 2020'de sinir gazı Noviçok ile zehirlendiği belirlenen Navalni, tedavi için gittiği Almanya'dan 17 Ocak'ta geri dönmüş ve Rusya'da şartlı tahliye edildiği bir davanın Aralık ayında karakolda imza verme şartını yerine getirmediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Bunun kendisini susturmak için tasarlanmış düzmece bir dava olduğunu söyleyen Navalni, destekçilerine sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

Navalni 5 Şubat'ta da İkinci Dünya Savaşı'nda yaralanmış bir Sovyet askerine iftira attığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

Araştırmacı gazetecilik sitesi Bellingcat, Navalni'nin Rus istihbaratı tarafından zehirlendiği sonucuna ulaşmıştı.

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