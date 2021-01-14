Aleksey Navalni: Zehirlenen Rus muhalif lider Rusya'ya dönüyor

Rusya lideri Vladimir Putin'i sert sözlerle eleştiren muhalif lider Alexey Navalni, 17 Ocak'ta Rusya'ya dönmek üzere uçak bileti aldığını açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Navalni, "Rusya benim ülkem, Moskova benim şehrim, çok özledim" ifadelerine yer verdi.

Geçen yıl 20 Ağustos'ta Sibirya'dan Moskova'ya giden bir uçakta hastalanmış ve uçak Omsk'a acil iniş yaptı. Birkaç gün sonra Navalni'nin Noviçok sinir gazıyla zehirlendiği açıklandı ve Navaln, tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e götürüldü.

Navalni'nin ekibi ve bazı Rus araştırmacı gazeteciler, saldırıyı Rus gizli servisinin gerçekleştirdiğini savunuyor. Navaln, zehirleme emrini doğrudan Putin'in verdiğini söylüyor.

Rus yetkililer ve Kremlin ise iddiaları sert bir dille yalanlıyor.

Navalni neden Rusya'ya dönüyor?

Dönüş biletini aldığı açıkladığı Instagram paylaşımında Navalni, "Benim için hiçbir zaman geri dönüp dönmeyeceğime dair bir soru işareti yoktu. Çünkü ben orayı terk ettim. Tek bir sebeple yeniden hayata döndürülmek üzere Almanya'ya getirildim: Beni öldürmeye çalıştılar. Ben hayatta kaldım." açıklaması yaptı.