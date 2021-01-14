HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Aleksey Navalni: Zehirlenen Rus muhalif lider Rusya'ya dönüyor

Aleksey Navalni: Zehirlenen Rus muhalif lider Rusya'ya dönüyor

14.01.2021 09:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aleksey Navalni: Zehirlenen Rus muhalif lider Rusya'ya dönüyor

Zehirlenen Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Almanya'da aylar süren tedavisinin ardından 17 Ocak'ta Rusya'ya döneceğini açıkladı.

Rusya lideri Vladimir Putin'i sert sözlerle eleştiren muhalif lider Alexey Navalni, 17 Ocak'ta Rusya'ya dönmek üzere uçak bileti aldığını açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Navalni, "Rusya benim ülkem, Moskova benim şehrim, çok özledim" ifadelerine yer verdi.

Geçen yıl 20 Ağustos'ta Sibirya'dan Moskova'ya giden bir uçakta hastalanmış ve uçak Omsk'a acil iniş yaptı. Birkaç gün sonra Navalni'nin Noviçok sinir gazıyla zehirlendiği açıklandı ve Navaln, tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e götürüldü.

Navalni'nin ekibi ve bazı Rus araştırmacı gazeteciler, saldırıyı Rus gizli servisinin gerçekleştirdiğini savunuyor. Navaln, zehirleme emrini doğrudan Putin'in verdiğini söylüyor.

Rus yetkililer ve Kremlin ise iddiaları sert bir dille yalanlıyor.

Navalni neden Rusya'ya dönüyor?

Dönüş biletini aldığı açıkladığı Instagram paylaşımında Navalni, "Benim için hiçbir zaman geri dönüp dönmeyeceğime dair bir soru işareti yoktu. Çünkü ben orayı terk ettim. Tek bir sebeple yeniden hayata döndürülmek üzere Almanya'ya getirildim: Beni öldürmeye çalıştılar. Ben hayatta kaldım." açıklaması yaptı.

Rusya'ya dönmesi halinde hapis cezası alabileceğine dair Rus yetkililerden daha önce açıklamalar gelmişti. Navalni'nin Moskova'ya dönmesi halinde hakkında dava açılabilir.

Geçen ay Rus yetkililer, daha önceki bir yolsuzluk davası sebebiyle Moskova'da bir karakola düzenli olarak imza vermesi gerektiğini açıklamış; aksi takdirde yasayı ihlal ettiği için hapse girebileceğini söylemişlerdi.

Bu hafta içinde de imzaları atmadığı için hapis cezası alması gerektiğine dair bölge mahkemesine bir yazı gönderildi.

Buna ek olarak Rusya'daki bir araştırma komitesi, Navalni hakkında çeşitli sivil toplum kuruluşlarına yasadışı şekilde para aktarımı yaptığı gerekçesiyle başka bir dava açtı. Bu kuruluşların arasında Navalni'nin etkin Yolsuzluk KarşıtıDerneği de var.

44 yaşındaki Navaln, Putin'in kendisini Rusya'da uzak tutmak ve dönüşünü engellemek için bu tür davalara başvurduğunu söylüyor.

BBC'nin Moskova muhabiri Sarah Rainsford'a göre Alexey Navalni, destekçilerini Pazar günü Vnukovo Havalimanı'na giderek kendisini karşılamaya çağırdı. Büyük bir kalabalığın havalimanında toplanması bekleniyor.

Rusya'ya iner inmez tutuklanarak cezaevine götürülmekten korkan Navalni'nin, kalabalıkları havalimanına toplayarak buna engel olmaya çalıştığı belirtiliyor.

Kalabalık bir karşılama, aynı zamanda Putin'e karşı açık bir gösterisi olarak da değerlendirilebilir.

Navalni'nin kendisini zehirlemekle suçladığı Putin, Aralık ayında yaptığı bir konuşmada Navalni'den gülerek bahsetmiş ve "Navalni bizim için hiç kimseydi. Eğer Rus güvenlk güçleri ölmesini isteseydi, ölmüş olurdu" açıklaması yapmıştı.

Navalni'nin zehirlenmesi sonrası ülkede herhangi bir eylem yapılmamıştı. Yurt dışında olması Navalni'ye desteği azaltmış da olabilir ancak Navalni iyileşmeye başaldığından bu yana Rusya'ya geri döneceğini söylüyordu.

Ağustos ayında Berlin'de hastaneye yatırılan Navalni, Eylül ayında taburcu edilmişti. Fizik tedavisi devam eden Rus muhalif lider, neredeyse tamamen iyileştiğini açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf ettiBiden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti
Kuryenet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kuryenet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Kuzey Işıkları gökyüzünde şölen yarattı!

Kuzey Işıkları gökyüzünde şölen yarattı!

Covid-19: Araştırmalar, hastalığı geçiren kişilerin bağışıklığının beş ay sonra sona erebileceğini gösteriyor

Covid-19: Araştırmalar, hastalığı geçiren kişilerin bağışıklığının beş ay sonra sona erebileceğini gösteriyor

Çin'de 8 ay sonra ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirildi

Salgının başlangıç yerinde aylar sonra korkutan gelişme

Sosyal medya platformu Snapchat, Trump'ın hesabını kapatacağını açıkladı

Trump'ın bir hesabı daha kapatılıyor

Trump haklı çıktı! Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'isyana teşvik' ile suçlandığı azil maddesini kabul etti

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.