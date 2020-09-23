Aleksey Navalni: Zehirlenen Rus muhalif lider taburcu oldu, Kremlin'den 'Rusya'ya dönebilir' açıklaması geldi

Zehirlendikten sonra Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi altına alınan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Charite Hastanesi, Navalni'nin Salı günü taburcu edildiğini açıkladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, 24'ü yoğun bakımda olmak üzere Navalni'nin toplam 32 gün hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Hastanın durumunun olumlu yönde seyri ve mevcut durumuna dayanarak, tedavisini yapan hekimler, tam iyileşmenin mümkün olduğuna inanıyor. Bununla birlikte zehirlenmenin olası uzun vadeli etkilerini görmek için henüz çok erken" denildi.

Navalni, sosyal medyadan ayakta yardım almadan durabildiği bir fotoğrafını paylaştı ve doktorların kendisini yeniden yaşama döndürdüğünü söyledi.

https://www.instagram.com/p/CFeYcHWF7qa/

Kremlin, Navalni'nin iyileşmesinden ve taburcu edilmesinden memnun. Yapılan açıklamada, Navalni'nin Rusya'ya dönebileceği belirtildi.

Navalni'nin basın danışmanı Kira Yarmiş, daha önce Twitter'dan yaptığı açıklamada muhalif liderin Rusya'ya geri dönmeyi planladığını duyurmuştu.