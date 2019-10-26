Alem-i Çarşı'da "bir hayalin hikayesi"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ- Afyonkarahisar'da iki yıl önce restorasyonu tamamlanan tarihi Taşhan'da sermayesi olmadığı için hayalini kurduğu deri atölyesini arkadaşlarının desteğiyle gerçeğe dönüştüren Fatma Kıvrak, şimdilerde ise yurt içi ve yurt dışından sipariş alıyor.

Umurbey Mahallesi, Demirciler Çarşısı içerisinde 17. yüzyılda Kadı Abdullah Efendi ile yemenici esnafı tarafından iki katlı yaptırılan tarihi Taşhan, uzun yıllar kent ticaretine hizmet etti. "Hoca Üveys Hanı" ile "Alem-i Çarşı" olarak da bilinen Taşhan'ın sıralı moloz taşlardan kagir olarak yapılan binasının aralarında tuğla dizileri ile kara biçimindeki avlusu dikkati çekiyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2018'de restorasyonu tamamlanan Taşhan Alem-i Çarşı, kentte unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustalarının hünerlerini sergilediği ve satış yaptığı bir mekan haline dönüştü.

- Bir hayalin hikayesi

Üniversite mezunu olan 40 yaşındaki Fatma Kıvrak, eğitim aldığı tarihi Taş Medrese'de hobi olarak başladığı dericilik kurslarında el işçiliği konusunda kendini yetiştirdi. Alem-i Çarşı'nın ikinci katında el işçiliğiyle deriden yemeni, çanta ve hediyelik eşyalar yapan Kıvrak'ın dükkanı açma hikayesi girişimciliğin yanı sıra bir kadının cesaretini de göz önüne seriyor.