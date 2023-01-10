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  4. Alemin Kıralı'nın Nihale'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Dekolteli paylaşımlarına yorum yağdı

Alemin Kıralı'nın Nihale'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Dekolteli paylaşımlarına yorum yağdı

10.01.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar, Elvin Levinler, Evrim Akın gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisiyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Ececan Gümeci, son haliyle dikkat çekti.

Alemin Kıralı'nın Nihale'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Dekolteli paylaşımlarına yorum yağdı

Bir döneme damga vuran Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği Nihale karakteriyle hafızalara kazınan Ececan Gümeci'nin sosyal medya paylaşımlarına yorum yağdı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Ececan Gümeci, oyunculuk kariyerine 2002 yılında başladı.

Alemin Kıralı'nın Nihale'si son haliyle ağızları açık bıraktı! İddialı pozlarına yorum yağdı

Bursa ve Erzurum Devlet Tiyatroları'nda da görev yapan Ececan Gümeci; En Son Babalar Duyar, Avrupa Yakası, Geniş Aile ve Alemin Kralı gibi yapımlarda rol aldı.

Alemin Kıralı'nın Nihale'si son haliyle ağızları açık bıraktı! İddialı pozlarına yorum yağdı

İŞTE SON HALİ

Alemin Kralı dizisinde şiddet gören bir kadına hayat veren Ececan Gümeci, 2018 yılından beri ekranlarda yer almıyor.

Alemin Kıralı'nın Nihale'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Ekranlara küsmüştü...

Sosyal medyada epey aktif olan Ececan Gümeci, iddialı paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine topluyor.

Alemin Kıralı'nın Nihale'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Ekranlara küsmüştü...

Başından iki evlilik geçen Ececan Gümeci'nin Maya adında bir kızı var.

Alemin Kıralı'nın Nihale'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Ekranlara küsmüştü...

39 yaşındaki Ececan Gümeci'nin pozlarına ''Yıllar sizi teğet geçmiş'' ve ''Lütfen ekranlara dönün'' gibi yorumlar yapılıyor.

Alemin Kıralı'nın Nihale'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Dekolteli paylaşımlarına yorum yağdı

Alemin Kıralı'nın Nihale'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Ekranlara küsmüştü...


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