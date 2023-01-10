Alemin Kıralı'nın Nihale'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Dekolteli paylaşımlarına yorum yağdı

Bir döneme damga vuran Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği Nihale karakteriyle hafızalara kazınan Ececan Gümeci'nin sosyal medya paylaşımlarına yorum yağdı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Ececan Gümeci, oyunculuk kariyerine 2002 yılında başladı.

Bursa ve Erzurum Devlet Tiyatroları'nda da görev yapan Ececan Gümeci; En Son Babalar Duyar, Avrupa Yakası, Geniş Aile ve Alemin Kralı gibi yapımlarda rol aldı.

İŞTE SON HALİ

Alemin Kralı dizisinde şiddet gören bir kadına hayat veren Ececan Gümeci, 2018 yılından beri ekranlarda yer almıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Ececan Gümeci, iddialı paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine topluyor.

Başından iki evlilik geçen Ececan Gümeci'nin Maya adında bir kızı var.

39 yaşındaki Ececan Gümeci'nin pozlarına ''Yıllar sizi teğet geçmiş'' ve ''Lütfen ekranlara dönün'' gibi yorumlar yapılıyor.



