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  4. Alemin Kralı dizisindeki Oben’in teknedeki bikinili pozu sosyal medyayı salladı!

Alemin Kralı dizisindeki Oben’in teknedeki bikinili pozu sosyal medyayı salladı!

05.05.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011 senesinde ATV'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterini canlandıran çocuk oyuncu Birsu Demir'in son hali dizinin takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Genç oyuncu paylaştığı tekne pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Alemin Kralı dizisindeki Oben’in tekne pozu ve paylaşımları...

ALEMİN KRALI DİZİSİ OBEN'İN POZU OLAY OLDU!

Seneler evvel ATV'de yayınlanan ve başrolünde Şafak Sezer'in yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde Sezer'in kızı Oben'i canlandıran çocuk oyuncu Birsu Demir'in değişimi takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.
Birsu Demir, yıllar sonra paylaştığı fotoğraflardaki son hali ile sosyal medyaya damga vurmuştu.
Demir, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzerliği ve değişimi ile dudak uçuklatmıştı.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI
Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben karakterine hayat veren Birsu Demir şimdilerde sosyal medyada güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Sosyal medya platformu Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi bulunan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor.
Son olarak tbt paylaşımı yapan Birsu Demir'in paylaştığı tekne pozu sosyal medyayı yine salladı.

"DENİZ, KUM, GÜNEŞ!"

"DENİZ, KUM, GÜNEŞ!"
Birsu Demir paylaştığı fotoğrafa "Cehennem sıcakları geldiğine göre, “deniz,kum,güneş!” diye bağırabiliriz #tb" notunu düştü.
İşte o fotoğraf...
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Anahtar Kelimeler:
Birsu Demir Şafak Sezer
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