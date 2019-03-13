AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili, "Artık aleni şekilde terör odakları ile kurdukları ilişkileri ilan etti. Ben diyorum ki malumun ilanı, başka hiçbir şey değil. Gizli kapaklı yürütülen ilişkiler ağızlardan kaçmaya başladı." dedi.

Karaaslan, Asarcık ilçesinde Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Asarcık Belediye Başkan adayı Şerif Kılağuz ile esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra belediyeye ait kafeteryada kadınlarla bir araya gelen Karaaslan, 31 Mart'ta ortaya güzel bir tablo çıkmasını temenni etti.

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'ı heyecanla beklediklerini belirten Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bizler nasıl heyecanla bekliyorsak, birileri de bekliyor. Birileri o tabloda ne olacak, artı mı olacak, eksi mi olacak şeklinde bekleme moduna geçmiş durumda. Çok fazla siyasetle ilgilenmenize gerek yok. Bu topraklarda yaşayan vatan evlatları olarak son bir haftada yapılan açıklamaları görüyorsunuz. Mikrofonların açık unutulduğu anlarda gerçekleşen konuşmaları duyuyorsunuz. Şimdi size soruyorum: Bu ülke sınırları içinde Kürdistan diye bir yer mi var? Diğer taraftan CHP Bartın Milletvekili, 'PKK'lı bile olsalar fark etmez' diyecek kadar artık aleni şekilde terör odakları ile kurdukları ilişkileri ilan etti. Ben diyorum ki malumun ilanı, başka hiçbir şey değil. Gizli kapaklı yürütülen ilişkiler ağızlardan kaçmaya başladı. Söylemlere yansımaya başladı."