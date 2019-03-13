HABER

"Aleni şekilde terör odakları ile kurdukları ilişkileri ilan etti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 13:53 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "(CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun açıklamaları) Artık aleni şekilde terör odakları ile kurdukları ilişkileri ilan etti. Ben diyorum ki malumun ilanı, başka hiçbir şey değil. Gizli kapaklı yürütülen ilişkiler ağızlardan kaçmaya başladı" - "Bazıları umut ediyor ki soğandan, patlıcandan, patatesten bahsedersek bu millet oyunu değiştirir. Bu iş o kadar basit mi?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili, "Artık aleni şekilde terör odakları ile kurdukları ilişkileri ilan etti. Ben diyorum ki malumun ilanı, başka hiçbir şey değil. Gizli kapaklı yürütülen ilişkiler ağızlardan kaçmaya başladı." dedi.

Karaaslan, Asarcık ilçesinde Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Asarcık Belediye Başkan adayı Şerif Kılağuz ile esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra belediyeye ait kafeteryada kadınlarla bir araya gelen Karaaslan, 31 Mart'ta ortaya güzel bir tablo çıkmasını temenni etti.

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'ı heyecanla beklediklerini belirten Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bizler nasıl heyecanla bekliyorsak, birileri de bekliyor. Birileri o tabloda ne olacak, artı mı olacak, eksi mi olacak şeklinde bekleme moduna geçmiş durumda. Çok fazla siyasetle ilgilenmenize gerek yok. Bu topraklarda yaşayan vatan evlatları olarak son bir haftada yapılan açıklamaları görüyorsunuz. Mikrofonların açık unutulduğu anlarda gerçekleşen konuşmaları duyuyorsunuz. Şimdi size soruyorum: Bu ülke sınırları içinde Kürdistan diye bir yer mi var? Diğer taraftan CHP Bartın Milletvekili, 'PKK'lı bile olsalar fark etmez' diyecek kadar artık aleni şekilde terör odakları ile kurdukları ilişkileri ilan etti. Ben diyorum ki malumun ilanı, başka hiçbir şey değil. Gizli kapaklı yürütülen ilişkiler ağızlardan kaçmaya başladı. Söylemlere yansımaya başladı."

- "Bazıları umut ediyor ki soğandan, patlıcandan bahsedersek millet oyunu değiştirir"

Karaaslan, Türkiye'nin AK Parti ve MHP'nin kurduğu güçlü ittifaka ihtiyacı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çünkü görüyorsunuz. Terörden beslendiğini hiçbir şekilde inkar etmeyen siyasi zaten orada. 'Bizim onlarla hiçbir ilişkimiz ve diyaloğumuz yok' diyorlar ama belediye meclis üyelerinde hepimiz ne olduğunu iyi biliyoruz. Bu tabloda Asarcık, Samsun, Antalya, Isparta, Konya, Diyarbakır, Kars, Erzurum, İstanbul, Ankara ne kadar gücüne güç katarsa, ne kadar güçlü bir siyasi sonuç ortaya çıkarsa biz o zaman hem içimizdeki hem de dışımızdakilere dönüp, 'Tekrar aynı düşünceyle devam ediyoruz' mesajını en güçlü şekilde vereceğiz. Çünkü son kararı verecek olan millet. Millet, bir yandan bu kadar fedakarlık yapılırken, bir yandan bu kadar çalışma azmi ortaya konulurken, bir yandan ülke gelişsin diye tüm kadrolarıyla uğraşan, bir yandan da bütün tehditlerle sahada mücadele eden bizi görüyor. Bazıları umut ediyor ki soğandan, patlıcandan, patatesten bahsedersek bu millet oyunu değiştirir. Bu iş o kadar basit mi? Zamanında AK Parti'ye karşı milletin güçlü teveccühünü de kömür ve makarna üzerinden anlamaya çalışmadı mı bunlar. Ne zaman değişecek bu zihniyet, ne zaman değişecek bu kafa. Bu kafa değişmedikçe hiçbir şekilde onların bakış acısı da değişmeyecek."

Karaaslan, daha sonra Ladik ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

PARTNER Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor! Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor!
Gebze-Halkalı Banliyö tren hattı'nda ilk gün Gebze-Halkalı Banliyö tren hattı'nda ilk gün 
Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attıAkılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu cumhur ittifakı Samsun seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Haliç'te tekne battı!

Haliç'te tekne battı!

Mucize kurtuluş! Ayrılmak isteyince erkek arkadaşı falçatayla boğazın kesti, dehşet anlarını anlattı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Minik Ceylan için 85 kilometre yol gittiler

Minik Ceylan için 85 kilometre yol gittiler

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Boeing 737-8 MAX ve 737-9 MAX tipi uçaklarla ilgili açıklama

Ulaştırma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

8 parçaya bölmüşlerdi! Asım Bayram'ın katilleri kim? Şüpheliler gözaltında

8 parçaya bölmüşlerdi! Asım Bayram'ın katilleri kim? Şüpheliler gözaltında

Böyle dolandırıcılık görülmedi! 'Tarlanda kralın hazinesi var'

Böyle dolandırıcılık görülmedi! 'Tarlanda kralın hazinesi var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.