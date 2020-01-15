Alerjen besin içerikleri menüye giriyor

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'yle birlikte alerjen besin içeriklerinin menülerde yer alacağını bildirdi.

Prof. Dr. Şekerel, düzenlediği basın toplantısında, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nin hayata geçmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, Türkiye'de alerjiye neden olan birkaç yiyeceğin daha yönetmeliğe eklenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına başvurduklarını söyledi.

Şekerel, restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulmasının, hazır ambalajlı gıdalarda ise beslenme bildirimi yapılmasının zorunlu olmasının alerjik hasta ve hasta yakınlarını rahatlatacak önemli bir uygulama olduğunu vurguladı.

Besin alerjisinin en sık bebeklik yaş döneminde görülse de her yaşın bir sorunu olduğuna dikkati çeken Şekerel, toplumun yüzde 2'sinin besin alerjisi problemin etkilendiğini belirtti.