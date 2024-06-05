Alerji belirtileri nelerdir? Alerji nasıl anlaşılır? Alerji tedavisi ve alerji testi

Alerjiler yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ancak doğru yönetimle kontrol altına alınabilen rahatsızlıklardır. Alerjilerin nedenlerini ve belirtilerini bilmek alerjik bireylerin yaşamlarını daha sağlıklı ve rahat bir şekilde sürdürmelerine olanak tanır. Bu nedenle alerjilere karşı bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak büyük önem taşır.

Alerji nedir?

Alerji bağışıklık sisteminin genellikle bazı maddelere karşı aşırı tepki göstermesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu maddeler alerjen olarak adlandırılır ve polen, hayvan tüyü, toz akarları, bazı gıdalar ve kimyasal maddeler gibi çeşitli kaynaklardan gelebilir. Alerjik reaksiyonlar hafif kaşıntılardan şiddetli anafilaktik şoka kadar değişebilir ve belirtileri arasında burun akıntısı, hapşırma, gözlerde sulanma, ciltte döküntü ve şişlik yer alır.

Alerji belirtileri nelerdir?

Alerji belirtileri kişiden kişiye ve alerjinin türüne göre değişebilir. Alerji nasıl anlaşılır sorunun yanıtı şöyledir:

Burun akıntısı

Burun tıkanıklığı

Sürekli hapşırma

Kaşıntılı burun ve boğaz

Gözlerde kızarıklık

Gözlerde sulanma

Kaşıntılı gözler

Gözlerde şişlik ve tahriş

Döküntü

Kaşıntı

Kızarıklık

Deri döküntüsü veya kabarcıklar (kurdeşen)

Hırıltılı veya zorlu solunum

Göğüste sıkışma hissi

Öksürük

Mide bulantısı

Kusma

Karın ağrısı

İshal

Solunum güçlüğü

Boğazda daralma hissi

Düşük kan basıncı

Bilinç kaybı

Alerji olduğu nasıl anlaşılır konusu bünyeden bünyeye farklılık gösterir. Alerjik reaksiyonların şiddeti, kişinin alerjenle temas süresi, alerjenin miktarı ve kişinin genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Alerji için ne iyi gelir?

Alerjiler, bağışıklık sisteminin bazı maddelere aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıkan bir dizi sağlık sorunudur. Alerji nasıl geçer konusunda yapabileceğiniz şeyler şunlardır:

Alerjiye ne iyi gelir konusunda en önemli nokta alerjenlerden uzak durmaktır. Mümkünse, alerjik reaksiyonlara neden olan tetikleyicilerden kaçının. Bu, evinizi temiz tutmayı, evcil hayvan tüylerini en aza indirmeyi ve polen mevsiminde dışarı çıkarken maske takmayı içerebilir.

Doktorunuzun reçete ettiği ilaçları düzenli olarak kullanın.

Tuzlu su burun spreyi kullanmak, ılık bir duş almak veya nefes alma yollarınızı açmak için buhar solumak gibi evde çareler de alerji semptomlarınızı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Alerji semptomlarınız çok ağırsa alerji aşısı veya iğnesi olabilirsiniz.

Bol bol su için.

Sigara içmekten kaçının.

Sık görülen alerji çeşitleri nelerdir?

En sık görülen alerji çeşitleri şunlardır:

Gıda alerjisi (Süt, yumurta, fındık, deniz ürünleri, soya ve buğday gibi bazı besinlere karşı alerji)

Solunum yolu alerjileri (Polen, toz akarları, küf ve hayvan tüyleri gibi havadaki alerjenler)

Cilt alerjileri (İlaçlar, böcek sokmaları ve bazı kimyasallar gibi maddelere maruz kalma)

Böcek sokmalarına karşı alerjiler (Arı, eşekarısı ve yaban arısı sokmaları gibi böcek sokmalarına karşı alerjiler)

İlaç alerjileri (Penisilin ve antibiyotikler gibi bazı ilaçlara karşı alerji)

Alerji testi nasıl yapılır?

Alerji testi hangi maddelere karşı alerjiniz olduğunu belirlemek için yapılan bir testtir. Yaygın olarak kullanılan testler ve yapılışları şunlardır:

Deri prick testi (Çizik testi): En çok kullanılan alerji testi türüdür. Ön kolunuza veya sırtınıza küçük miktarlarda alerjen damlatılır ve iğneler yardımıyla cilde delikler açılır. Cilde nüfuz eden alerjen damlalar vücutta alerjik reaksiyona neden olduğunda bölge kabarır ve kaşınır.

En çok kullanılan alerji testi türüdür. Ön kolunuza veya sırtınıza küçük miktarlarda alerjen damlatılır ve iğneler yardımıyla cilde delikler açılır. Cilde nüfuz eden alerjen damlalar vücutta alerjik reaksiyona neden olduğunda bölge kabarır ve kaşınır. Deri içi test: Alerjen damlalar direkt olarak cilt içine uygulanır ve reaksiyon olup olmadığı kontrol edilir.

Alerjen damlalar direkt olarak cilt içine uygulanır ve reaksiyon olup olmadığı kontrol edilir. Yama testi: Sıklıkla egzama hastalığına neden olan alerjik maddelerin tespitinde kullanılır. Bir bant üstüne kimyasal maddeler dökülür ve bu bant hastanın sırtına yapıştırılarak 2 gün beklenir. Kızarıklığın olduğu bölgeler alerjen maddenin tespitini sağlar.

Sıklıkla egzama hastalığına neden olan alerjik maddelerin tespitinde kullanılır. Bir bant üstüne kimyasal maddeler dökülür ve bu bant hastanın sırtına yapıştırılarak 2 gün beklenir. Kızarıklığın olduğu bölgeler alerjen maddenin tespitini sağlar. Kan testi: Kanda bulunan alerjenlere karşı üretilen IgE antikorlarının seviyeleri ölçülür.





