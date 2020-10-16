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Alerji ile grip nasıl ayırt edilir? İşte belirtileri ve korunma yöntemleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2020 11:37 | Son Güncelleme

Sonbahar ayları ile birlikte alerji hastaları için zorlu süreç başlıyor. Özellikle çocuklarını korumak isteyen anne-babalar alerjik reaksiyonları önlemek için ne yapmaları gerektiğini araştırmadan edemiyor. Covid-19 nedeniyle daha dikkatli hareket ettiğimiz şu günlerde alerjik reaksiyonların da devreye girmesinin kişileri zorladığını belirten uzmanlar, alerjiyi önleyecek bazı önerilerde bulundu.

Alerji ile grip nasıl ayırt edilir? İşte belirtileri ve korunma yöntemleri

Aylardır dünyayı olduğu gibi ülkemizi de kasıp kavuran Covid-19 pandemi hastalığının gölgesinde girdiğimiz sonbaharda özellikle alerjik bünyeye sahip çocuğu olan anne babalar ayrı bir endişe yaşıyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl, sonbaharla beraber sıcak havalar yerini serin havalara bırakırken, mevsimin değişmesiyle birlikte, doğada ve sosyal hayatta yaşanan farklılıkların çocukların sağlığını da yakından etkilediğini belirtiyor. Özellikle alerjik bünyeli çocukların ve ailelerinin sonbaharda artışa geçen alerjik reaksiyonlar nedeniyle büyük sıkıntılar çekebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Gülbin Bingöl, anne babalara çocuklarını sonbahar alerjisinden korumanın 7 etkili yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bu yıl Covid-19 pandemi hastalığının endişesiyle girdiğimiz sonbahar, özellikle alerjik hastalar için başlı başına zor bir dönem. Sonbaharla beraber bazı alerjenlerde dolayısıyla da alerjik bulgularda artış yaşandığını belirten Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl, Amerikan nezle otu poleni gibi bazı polenlerin sonbaharda arttığını ve alerjik duyarlılığı olan kişilerde burun akıntısı, hapşırma, burun kaşıntısı ile gözlerde kızarıklık gibi bulgulara neden olabildiğini söylüyor. Bunun dışında özellikle mantar sporlarının nemli havalarda ve yağmurlu günlerde havada uzun süre kalabildiğini ve alerjik bulguların ortaya çıkmasına yol açabildiğini kaydeden Prof. Dr. Gülbin Bingöl “Ev dışı ve ev içi küf mantarlarına alerjisi olan çocuklar bu durumdan olumsuz etkileniyor. Yine ev tozu alerjisi olan çocuklarda da alerjik bulgularda alevlenme görülebiliyor” diyor.

BULGULAR KARIŞABİLİR

Alerji geliştiğinde üst ve alt solunum yolları ile ilgili bulgular görülebiliyor. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, burun kaşıntısı, genizde kaşıntı hissi, gözlerde kızarıklık, sulanma gibi sorunlar yaşanıyor. Bunların dışında düzelmeyen kuru öksürük, hışıltı, nefes darlığı gibi alt solunum yolları ile ilgili bulgular da gözlenebiliyor. Prof. Dr. Gülbin Bingöl, sonbaharla beraber en önemli sorunlardan birinin viral enfeksiyonlar olduğuna dikkat çekerek şöyle diyor: “Bu yıl Covid-19 enfeksiyonunun da tedirginliği 7’den 70’e herkesi fazlasıyla tedirgin ederken, çocuklu aileler de çocuklarındaki alerjik reaksiyonlara karşı ayrı bir endişe yaşıyor. Sonbaharda özellikle grip gibi virüsler çok fazla görünüyor. Bu virüslere bağlı grip, nezle gibi bulgularla öksürük ve hırıltı sık yaşanan sorunlar arasında yer alıyor. Tüm bu belirtiler alerjide de görünüyor. O nedenle de bu iki hastalığın ayrımına doğru bir şekilde vararak olması gereken tedaviyi uygulamak gerekiyor. Aksi takdirde çocuğa yanlış ilaçlar verilerek zaman kaybı yaşanıyor!”

İşte sonbahar alerjisine karşı etkili önlemler:

EVİN NEMİNİ AZALTIN

Özellikle evde alerjik çocuk varsa mutlaka evin içinde nem oranını azaltmaya yönelik önlemler alınmalı. Evde, duvarlarda ve özellikle banyoda akan, kabaran yerlerin olmamasına, ev içinde çiçek varsa çiçek diplerinde küf olup olmadığına dikkat edilmeli.

TOZLU ORTAMDAN UZAK TUTUN

Ev tozu alerjisi olan çocuklarda yatak odasında halı olmamasına, çok fazla eşya, büyük giysi dolabı ve yüklü bir kitaplık olmamasına dikkat edilmeli. Çünkü bu tip eşyalar ister istemez toz barındırıyor ve alerjileri tetikleyebiliyor. Evin düzenli olarak temizlenmesi ve havalandırılması gerekli. Temizleyicilerin tozu iyi emmesi sağlanmalı, kokulu malzemelerden kaçınılmalı. Hayvanlara karşı, hayvan tüylerine karşı alerjisi olan çocuklar, alerjisi saptanan hayvandan uzak durmalı, eve yeni evcil hayvan alınmamalı. Evde daha önceden evcil hayvan varsa yatak odasından uzak tutulmalı.

DIŞARIDA MUTLAKA MASKE KULLANDIRIN

Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl “Polen alerjisi varlığında alerjik bulgular artabilir. Bu nedenle çocuğun hem Covid-19 enfeksiyonundan hem de polenlerden korunması için maske kullanması şart. Dışarıdan geldikten sonra el ve yüzün yıkanması çok önemlidir” diyor.

HAZIR GIDALAR DEĞİL, EV YEMEKLERİ YEDİRİN

Çocukların katkı maddeli yiyecekleri ve fast food tarzındaki yiyecekleri tüketmelerine izin verilmemeli. Yine çocuğunuzun besin alerjisi olup olmadığını mutlaka gözlemleyin. Alerjik besinlerden uzak tutun. Hazır gıdalar yerine çocukları ev yemekleri ile beslemeye özen gösterin.

SİGARALI ORTAMDA BULUNDURMAYIN

Çocuğunuzu kesinlikle sigara dumanına maruz bırakmayın. Çocuğunuzun yanında sigara içmeyin, hatta o sırada başka odada olsa bile çocuğunuzun girme ihtimali olan hiçbir alanda sigara içilmesine izin vermeyin.

GRİP AŞISI YAPTIRIN

Prof. Dr. Gülbin Bingöl “Özellikle astım tanısı olanların grip aşısı yaptırmaları birçok etkenden korunmada etkili oluyor. Grip aşısının kreşe gidenlere ya da evde bakılıp kreşe, okula giden kardeşi olan çocuklara, anne babanın kalabalık işyerlerinde (restoran, kuaför, hastane, market gibi) çalışması durumlarında, okula gidecek çocuklara, kronik kalp, akciğer ve diyabet hastalarına, bağışıklık sisteminde yetersizlik veya baskılanma durumu olanlara, kan hastalıkları tedavisi görenlere yapılması gerekiyor. Ayrıca hastanede tedavi görenlere de öneriliyor. Bunların dışında sağlık personeli ve hastane çalışanlarının da grip aşısı yaptırmaları yararlı oluyor. 6 aydan küçük bebeklere ve yumurta alerjisi olan çocuklara grip aşısı yapılmamalı. Aşının etkinliği; virüsün antijenik yapısını hızlı değiştirmesi nedeniyle ancak yüzde 70-90 düzeyinde. Aşı, hastalığın ağır geçmesini ve komplikasyonlarını önlüyor. Grip virüsü solunum yollarında “silia” dediğimiz mikropların ve alerjenlerin uzaklaştırılmasını sağlayan titrek tüylerin hareketini azaltmakta, böylece Korona virüsü dahil diğer enfeksiyonların yerleşmesini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle özellikle risk grubunun ve dış ortamla teması yüksek grubun aşılanması önemlidir” diyor.

ALERJİ UZMANINA DANIŞIN

Çocuğunuzun alerjik reaksiyonları varsa ‘nasılsa geçer’ diye beklemeyin. Alerjik hastalıklar ihmale gelmeyeceği gibi, çözümü basit olabilecekken teşhis ve tedavinin gecikmesiyle ileride çok daha zorlu bir sürece girmenize neden olabilir! Sonbaharda görülen alerjenlere duyarlılığı olan çocuklarda ilaç dozlarının ayarlanması da çok önemli. Mutlaka alerji uzmanına danışın.

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